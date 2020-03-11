防台股坐雲霄飛車 顧立雄：因應方案早就準備好了

立法院今（11）日開議，金管會主委顧立雄參與立法院財委會，被問到近來美股暴漲暴跌，他給台股投資人八個字建議：「長線布局、定期定額」。至於預防因長期疫情衝擊、防台股坐雲霄飛車式崩跌，顧立雄說：「因應方案早就準備好了，只是看不到實現。」

顧立雄表示，從新春開盤以來，跌近700點，但爆大量後，台股呈現走勢與美股不同，並沒有大漲大跌，700點至今任何時間都沒有回補，台股戒慎恐懼時，美股甚至創歷史新高，因此近期有坐雲霄飛車的狀況，在台股沒有出現，沒有過度樂觀的理由，也沒有過度悲觀的理由，始終呈現階梯式的小爬或小降。

台股或全球股市都受疫情干擾連結情況下，台股每次下跌都有逢低承接買盤出現，量都有出來，可見是有很多人認為從長線布局來看，是可以逢低承接；至於散戶來說，顧立雄建議考慮定期定額是可以分散風險的方法。

至於上市櫃營收衰退，顧立雄認為二因素。一是2月季節性因素，二是看疫情的影響，但他認為各產業不太一樣，但疫情終究會過去，或疫情和緩時，呈現終端或中間產業需求，若能快速回復，當然就不致有太大影響。

但是若疫情擴大，沒有和緩時，對整個全球經濟「展現其威力，且短期沒有曙光時當然影響就很大」。

整個來看，要觀察全球疫情情形對貿易、製造業的影響程度密多少，是否衝擊金融業獲利，顧立雄認為「現在還沒辦法適切評估，無法用一、二個月的表現來評斷，像壽險業還不錯，但也要考量去年金融業獲利創歷史新高的基期較高的因素，所以今年還是要戒慎恐懼。

至於針對長期疫情對台股衝擊，金管會是否已準備有因應方案？顧立雄今早回應表示，早就準備好了，但是看不到實現（時刻）。他進一步解釋，因為現在台股還在11,000點之上，並沒有呈現雲霄飛車的狀況，但後續相關財金首長都會密集來關注及討論。