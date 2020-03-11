股市暴起暴跌嚇壞投資人 顧立雄送給散戶八字訣

新冠肺炎疫情擴散，全球鬧股災，尤其是美股暴起暴落，嚇壞所有投資人，金管會主委顧立雄今（11）日表示，現在的情況下，他要給投資人建議八個字「長線布局，定期定額」。

顧立雄表示，從新春開盤以來，跌下近700點，但同時爆大量後，台股呈現走勢和近期美股走勢不一樣，台股並沒有呈現大漲大跌，甚至跌700點，也沒有回補，台股還在戒慎恐懼時，美股甚至還在歷史最高點。

近期美股雲霄飛車式狀況在台股沒有出現，顧立雄表示，台股呈現的態度是「 同時我們沒有過度樂觀理由，也沒有過度悲觀理由」，始終呈現階梯式的小爬或是緩降，所以在台股或全球股市都受到疫情干擾的因素產生連動情況下，「我覺得台股呈現狀況是，每次有下跌時候還是有逢低買盤出現，台股的量都有出來，可見有很多人認為從長線布局來看，是可以逢低承接」。

顧立雄再次強調，對於散戶來說，考慮定期定額投資方式，是一個分散風險的方法。