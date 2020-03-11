美股報復性反彈千點 台股開高走高挑戰收復年線

美股報復性反彈，道瓊終場大漲逾千點，激勵台股今（11）日以11,022.82點、小漲19.28點開出後，在台積電（2330）與大立光等權值股帶領下，多頭吹起反攻號角，漲幅隨即擴大並挑戰收復年線位置。

昨日美股開高走高，由於川普宣布考慮推出薪資稅等實質性紓困措施，加上俄羅斯傳出有意與沙烏地阿拉伯重啟談判，激勵美股報復性反彈，四大指數收盤全面大漲。

道瓊工業指數上漲1167.1點，或4.893%，收在25,018點；標普500指數上漲135.6點，或4.939%，收在2,882.23點；那斯達克指數上漲393.57點，或4.950%，收在8,344.25點；費半指數上漲 98.33點，或6.311%，收在1,656.5點。

觀察昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超79.26億元。其中外資賣超84.7億元，投信賣超1.97億元，自營商買超7.48億元。

資券變化方面，融資減10.5億元，融資餘額為1,333億元，融券減2.3萬張，融券餘額為84.1萬張。外資台指期部位，多單減碼8,964口，淨多單部位21,519口。

投顧法人指出，全球金融商品出現大幅波動，急漲急跌造成多空雙巴；另歐美國家疫情蔓延越發嚴重，義大利出現全國封城，是否衍生歐債危機再起；加上重要科技大廠已陸續示警，營運展望面臨下修，市場不確定性仍高，且台股技術面偏空，將持續弱勢震盪，建議保守操作。

【中央社／台北11日電】

美國總統川普提及可能減稅，美股道瓊指數拉尾盤，終場飆漲1167點；台股今天開高上漲逾60點，挑戰年線11084點，權值股台積電、大立光漲幅分別約0.49%、0.56%。

至9時4分左右，台股加權指數來到11064.15點，上漲60.61點，漲幅0.55%，成交值新台幣178.58億元。電子股漲0.79%，金融股跌0.02%。

元大投信董事長劉宗聖指出，台灣已盡力將疫情對國內經濟可能的衝擊降至最低，相較於國際各國，台股具股市回復力的優勢，且台商回流及轉單效應也有助於台股基本面。