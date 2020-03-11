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美股報復性反彈千點 台股開高走高挑戰收復年線

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股11日以小漲19.28點開出後，在台積電與大立光等權值股帶領下，多頭吹起反攻號角。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台股11日以小漲19.28點開出後，在台積電與大立光等權值股帶領下，多頭吹起反攻號角。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

美股報復性反彈，道瓊終場大漲逾千點，激勵台股今（11）日以11,022.82點、小漲19.28點開出後，在台積電（2330）與大立光等權值股帶領下，多頭吹起反攻號角，漲幅隨即擴大並挑戰收復年線位置。

昨日美股開高走高，由於川普宣布考慮推出薪資稅等實質性紓困措施，加上俄羅斯傳出有意與沙烏地阿拉伯重啟談判，激勵美股報復性反彈，四大指數收盤全面大漲。

道瓊工業指數上漲1167.1點，或4.893%，收在25,018點；標普500指數上漲135.6點，或4.939%，收在2,882.23點；那斯達克指數上漲393.57點，或4.950%，收在8,344.25點；費半指數上漲 98.33點，或6.311%，收在1,656.5點。

觀察昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超79.26億元。其中外資賣超84.7億元，投信賣超1.97億元，自營商買超7.48億元。

資券變化方面，融資減10.5億元，融資餘額為1,333億元，融券減2.3萬張，融券餘額為84.1萬張。外資台指期部位，多單減碼8,964口，淨多單部位21,519口。

投顧法人指出，全球金融商品出現大幅波動，急漲急跌造成多空雙巴；另歐美國家疫情蔓延越發嚴重，義大利出現全國封城，是否衍生歐債危機再起；加上重要科技大廠已陸續示警，營運展望面臨下修，市場不確定性仍高，且台股技術面偏空，將持續弱勢震盪，建議保守操作。

【中央社／台北11日電】

美國總統川普提及可能減稅，美股道瓊指數拉尾盤，終場飆漲1167點；台股今天開高上漲逾60點，挑戰年線11084點，權值股台積電、大立光漲幅分別約0.49%、0.56%。

至9時4分左右，台股加權指數來到11064.15點，上漲60.61點，漲幅0.55%，成交值新台幣178.58億元。電子股漲0.79%，金融股跌0.02%。

元大投信董事長劉宗聖指出，台灣已盡力將疫情對國內經濟可能的衝擊降至最低，相較於國際各國，台股具股市回復力的優勢，且台商回流及轉單效應也有助於台股基本面。

台股

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十檔業績躍進 作帳行情燒

2月營收昨（10）日全數揭曉，金像電、敦泰、至上等「上市櫃十好漢」，無論月增率、年增率或今年前二月累計營收，均齊步向上攀升，且獲法人買單進駐，這些「營收躍進」族群已躍居季底作帳的「資金押寶」重心。

高成長三族群 法人按讚

受惠於陸廠去美化效益持續顯現，功率放大器（PA）、IC設計族群2月營收年增率分別達73%、30%，表現占前二大；新產品、新業務加入營運的IC通路則以年增21%居第三位。

生醫、宅經濟、半導體 吸睛

受到新冠肺炎疫情影響，市場認為2月整體營收衰退勢在必然之中。展望第1季營收表現，法人認為，三大族群有望出線，首先是受惠疫情的生技、醫療用品股；再來是宅經濟相關的遊戲、電商通路股。

正隆、世芯展望佳 外資喊買

新冠肺炎衝擊，上市櫃公司2月營收低於預期，不過統計上個月營收成長，外資展望正向、買盤逆勢布局，仍有正隆（1904）、世芯-KY等個股突圍，可逢低關注。

蘋概三王帶頭 大盤收復萬一

美國總統川普信心喊話，與中國國家領導人習近平視察新冠肺炎重災區武漢，市場以利多解讀，主要亞股昨（10）日反彈，台股跟隨並收復萬一關卡。法人指出，台股超跌，有機會收復年線，但仍須視外資賣超幅度能否持續縮減。

三大咖喊話 台股買點到

台股跌破年線，卻也浮現投資時點，券商公會理事長賀鳴珩、投信投顧公會理事長張錫、 元大投信董事長劉宗聖等提醒投資人「買點到」，張錫更直接以單筆買進台股基金，證明台股底部已至。

股匯雙漲 台股守住「萬一」大關

不受美股前天崩跌影響，台灣昨天股匯雙漲，加權指數開低走高，早盤指數一度跌逾百點，終場順利翻紅，儘管外資仍賣超八十四點六八億元，終場指數仍上漲廿五點九點，守住一萬一大關。新台幣匯率盤中一度大幅升值一點八三角，終場強升九點四分，收三十點○三六元，創近一周新高。

券商上月獲利 五家賺逾億元

台股2月大跌，但交易天數恢復加上量能大增，主要券商獲利普遍比1月成長，2月賺逾億元券商，包括元大證券、富邦證券、凱基證券、永豐金證券、元富證券等。3月大盤持續震盪，預期券商表現維持高檔。

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