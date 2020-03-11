疫情影響2月營收 法人：趁機找基本面佳標的

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

新冠肺炎影響供應鏈復工，並威脅全球消費需求，法人指出，台股今年2月乃至第1季整體營收表現應不會太好，投資人宜持續留心疫情發展及產業動向，並可趁時篩選基本面穩定的個股。

美國去年下半年實施預防性降息，進一步拉長景氣周期，另在5G、人工智慧等技術競相為國際大廠開發下，相關產業鏈市況逐步回溫，市場看好全球經濟可望在2020年有所表現，然新年伊始，新冠肺炎疫情打亂全球供應鏈步調，其中，台系廠商尤受大陸延後復工影響，營運備受挑戰。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，疫情利空震撼金融市場，台股2月營收表現也呈疲乏態勢，但值此之際，更可檢視企業體質好壞及企業所處產業的情況，進一步找出潛力標的。

鍾國忠指出，電子指標廠如台積電、鴻海、大立光2月營收表現未大幅度下修，顯示其營運布局具緩衝，不易受挫，展現其為績優股的價值，另從產業端來看，砷化鎵、CIS等相關供應鏈相對有撐，除因企業體質穩定，也因該產業目前為主流趨勢，營運動能續航性佳，可多加留意。

元富投顧協理湯建源認為，台股2月營收受此次疫情影響，表現與往年差，而目前大陸復工約六、七成，預期延後復工的負面影響將會影響第1季基本面表現。

然可留意的是，基本面表現走弱已是市場共識，宜將觀盤重心放在疫情發展及復工情況，目前預期基本面於4、5月時有回溫機會。

從股價表現來看，台股從12,000點一度滑落至昨日低點10,800，其實已逐步反映相關利空，盤面並可見台積電等權值績優股浮現高殖利率的投資契機；操作上，在營收公布之後，投資人可從5G、半導體、CIS、雲端等趨勢產業中，聚焦基本面較佳的個股。

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