美股崩跌台股收紅 金管會分析有三原因

金管會表示，今（10）日台股震盪，收盤漲25.9點，亞股漲跌互見，台股表現相對持穩，主要是因台灣疫情控制良好、基本面穩健及具高殖利率優勢，金管會仍將持續密切關注台股變化，適時採取相關穩定措施。

台股昨天重挫，今天在美股崩跌壓力下，台股也面臨挑戰，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，今天因受疫情及歐美股下跌影響，台股開盤下跌70.02點，之後震盪，最後收盤漲25.9點。

她表示，今天亞股漲跌互見，台股表現相對持穩，主要是因台灣疫情控制相當良好，加上台股基本面穩健，及具有高殖利率優勢，可吸引更多國投資人。

根據證期局資料，到今天1點半台股收盤為止，台股上漲0.24%、香港漲0.83% 、南韓漲0.47%、新加坡股市則上漲1.89%；至於上海股市則下跌0.29%、日本跌0.54%。

蔡麗玲表示，金管會仍會持續密切注意國際及國內股市情況，國內股市若出現非理性下跌情況，金管會會適時採取相關穩定措施。