籌碼全釋出！元大S&P原油正2將跌向淨值

油價重挫反彈，但因為大幅溢價的元大S&P原油正2（00672L）今（10）日靠攏淨值加上賣壓湧現，帶量下跌，最大跌幅一度高達30%，全天成交92萬張，熱度再度破表。原考量行情波動暫停申購的元大投信也在開盤前，視行情回穩重新開放申購，手上握有的2,000組籌碼全數釋出，預料明（11）日ETF持續因靠攏淨值下跌。

到今日收盤，元大S&P原油正2溢價仍達70%，晚間擴大到80%，代表股市交易價格至少還有約八成潛在跌幅，不過據悉元大投信今天受理4,000組申購（1組500張），僅能釋出2,000組，市場仍供不應求，法人推測，短線股價雖可能因靠攏淨值大跌，但應不會全面消除溢價，股價在3.19〜5元震盪機率高。

元大S&P原油正2由於油價連跌，籌碼全數告罄後申請追募，未料9日已準備好釋出籌碼，恰逢國際油價暴跌，元大投信考量同時受理申贖和保證金調整恐影響投資人權益，緊急暫停申購，使9日ETF溢價一度達288%，震撼市場。

在今日油價短彈，投資人顧慮經濟需求、ETF溢價和下市風險，賣壓大幅湧入，元大S&P原油正2溢價已縮減到70%。而元大投信也著眼行情初步回穩，快速開放申購，原追募取得的2,000組，因應需求龐大，依公平原則全數配發，最快相關籌碼明天釋放到市場。

元大投信強調，元大S&P原油正2籌碼釋出，代表市場買盤更能被滿足，但ETF溢價仍大，投資人進場前應審慎評估。

此外，元大投信也會持續視市況和籌碼流通，在達到可追募標準時啟動新一波募集；目前元大S&P原油正2最高募集金額已提高到800億元，總數40億個單位，再追募可募集總額將達千億元。