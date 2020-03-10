三王領軍翻紅台股收漲25.9點 三大法人賣超79.18億元
台股今（10）日開低震盪翻紅，蘋概三王領軍推升大盤指數翻紅，重新站上萬一大關，終場以11,003.54點作收，上漲25.9點，成交量2,050.73億元；三大法人賣超79.18億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超84.68億元，投信賣超1.97億元，自營商買超（合計）7.47億元，其中自營商（自行買賣）買超7.04億元，自營商（避險）買超0.43億元。
美股周一重挫作收，台股今日以10,907.62點開低，一度下探至10,830.22點，台積電（2330）開低一度下滑至301元，尾盤翻紅收在307元，上漲1.5元，股王大立光、鴻海也以紅盤作收，盤中指數最高達11,032.47點，漲幅0.24%。
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