三王領軍翻紅台股收漲25.9點 三大法人賣超79.18億元

國際油價狂瀉24%，跌幅創下1991年波灣戰爭以來最慘跌勢，台塑四寶當中的台塑化（6505）今日跌幅也跟著加重，早盤最低來到80元，跌幅達3.4%，一天市值再度蒸發170億元。不過，盤中低接買盤進場，電子原料供應比重較高的南亞（1303）率先逆勢翻紅。

2020-03-10 14:55