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台積電2月營收933.94億元 月減9.9%、年增53.4%
台積電（2330）今（10）日公布2月合併營收933.94億元，月減9.9%、年增53.4%；累計今年1至2月營收1,970.78億元，年增41.8%。
台積電今日股價開低，終場則翻紅收在307元，上漲1.5元，漲幅0.49%，成交71,792張。
台積電預估今年第1季業績展望，合併營收預計介於102 ~103 億美元之間，換算成新台幣為3,049.8~3,079.7億元，季減2.97~3.91%；若以新台幣29.9 元兌1 美元匯率假設，毛利率預計介於48.5~50.5%之間；營業利益率預計介於37.5~39.5%之間。
周一ADR收盤大跌5.9%，收在51.83美元，台積電今日以301.5元開低，一度下滑至301元，盤中最高翻紅至309元，終場收在307元，市值回到7兆9,606.32億元。
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