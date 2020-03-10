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台塑四寶連兩天跌 市值一度減少1,100餘億元

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

國際油價狂瀉24%跌幅創下1991年波灣戰爭以來最慘跌勢，台塑四寶當中的台塑化（6505）今（10）日跌幅也跟著加重。上周五台塑四寶合計總市值為2.42兆元，昨日面臨賣壓出籠，市值瞬間蒸發872億元，今日盤中台塑四寶紛紛重挫時，在台塑化跌幅加大情況下，統計截至今天11時為止，連續二天以來市值減少達1,130餘億元。

隨著台股跌幅縮小，台塑四寶也開始出現跌深買盤進駐，其中，PCB是最近期熱門族群，南亞為PCB上游原料供應大廠，今天股價相對抗跌，盤中率先止跌反彈，一度來到66.7元，漲幅達1%。

至於四寶當中台塑化的股價表現一早最低迷，受到石油價格崩跌拖累，一度最低來到80元，跌幅達3.4%，盤中最低點時，市值減少近百億元，還好在美股期貨盤止跌回穩，市場推估油價跌勢可望恢復理性，台塑化的股價也跟著回升，一度拉到近平盤附近。

另外，台塑四寶中的台塑及台化今日盤中也看到買盤進駐，股價都一度由黑翻紅，最高來到89.5元；台化最高也來到77.8元。中國開工率偏低情況下，塑化原料廠也間接受衝擊，台塑四寶依舊維持第一季向下修正看法，現在比較麻煩是國際油價崩跌後，台塑化的煉油利差縮小，會衝擊到獲利表現。

台塑化 國際油價

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