股息殖利率逾5% 鈺齊逆勢揚、羅麗芬相對抗跌

在全球股災、殺聲隆隆的悲觀氛圍下，買盤往高股息殖利率聚焦。鈺齊-KY（4137）公告2019年擬配發每股現金股利5.5元，以昨日收盤價計，現金殖利率達5.37％，激勵買盤搶進，推升盤中股價來到109.5元，漲幅近7%。

另，羅麗芬-KY公告2019年每股稅後純益（EPS）10.50元，董事會並通過擬配發現金股利7元，以昨收盤價計，股息殖利率5.6％，今股價雖在平盤之下遊走，但表現相對抗跌。

鈺齊-KY公告去年營收128.43億元、歸屬於母公司稅後淨利12.79億元及每股稅後純益7.81元，分別較2018年成長27.5%、72.2%及53.1%，整體毛利率、營業利益率分別達19.7％、11.3％，較2018年各增加1.7個百分點、3個百分點，營收及獲利聯袂大躍進，雙雙再攀歷史高峰，獲利增幅更遠高於營收增幅，進而推升股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）分別來到17.24％、10.82％。

另，公司公告2月合併營收達9.22億元，較去年同期的5.6億元成長64.78％，累積1-2月營收達19.85億元，年增10.75％，再創歷史同期新高。

展望上半年，鈺齊-KY表示，雖然新冠病毒肺炎疫情仍屬嚴峻，短期仍受中國廠區延後開工、上遊供應鍊的完整性與即時性、交通運輸順暢度，以及進出口通關時效性等諸多外在負面因素所波及，然依據訂單式生產契約特性及過往運作模式，確認訂單並不會被片面取消，只是部份訂單將會遞延出貨，但2020年春夏鞋款仍將較 2019年同期大幅成長，而2020年前半段秋冬季鞋款的接單態勢亦屬正向樂觀，接單總量將再創新高。

羅麗芬-KY公告去年合併營收14.46億元，年增6.44％；全年合併毛利9.8億元，年增7.61％；營收與毛利率同步提升，拉動歸屬母公司稅後淨利4.98億元，年成長15.42％，每股稅後純益10.5元。

羅麗芬-KY並公告1-2月營收5,970萬元，較去年同期減少33％。公司表示，現階段盡力與下游保持緊密聯繫，靜待疫情過後的消費復甦力，回顧17年前經歷SARS，在疫情結束後，市場消費力大增，公司業績呈現三級跳。