經濟解析／台積電跌到300元能買嗎？法人這樣看

新冠肺炎疫情衝擊下，雖然法人認為對台積電（2330）首季營運影響有限，但市場開始擔心，隨著疫情時間拉長及擴大，恐衝擊第2季、第3季的營運；台積電面臨300元保衛戰，這個價位到底可不可以買?成為投資人熱議的焦點；法人則是強調，即使台積電基本面很好，但在疫情未有效控制前，仍以保留較多現金為宜，靜待落底訊號浮現。

台積電預估今年第1季業績展望，合併營收預計介於102 ~103億美元之間，換算成新台幣為3,049.8~3,079.7億元，季減2.97~3.91%；若以新台幣29.9 元兌1 美元匯率假設，毛利率預計介於48.5~50.5%之間；營業利益率預計介於37.5~39.5%之間。

台積電在今年1月14日寫下346元的歷史高價，但隨著疫情的延燒，衝擊全球股市，台積電在農曆年後雖一度拉升到封關前的價位，但其後則是走跌， 昨日收盤在305.5元，今（10）日股價更一度下探至301元，創下近四個月的低點，台積電年後下跌9.6%，面臨300元價格保衛戰，投資人熱議到底可不可以進場?或是落底訊號是什麼?都引來關切。

證券分析師張陳浩表示，股市這次面對的是系統性的風險，在大盤續跌下，權值股也無法倖免，他強調，在新冠肺炎疫情未有效控制前，保留現金為王，至於台積電目前仍處於急跌段，要先等止跌訊號出現，一是在大盤連續下跌100~200點以上時，台積電股價不跌，維持橫向走勢；二是觀察政府基金是否進場，當在市場恐慌大盤急殺時，台積電卻是留下影線且收長紅，就有可能是政府基金進場的訊號。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電的基本面很好，近期面臨外資賣超提款壓力，市場也在擔憂當實體經濟受到疫情的嚴重影響時，台積電第2季、第3季營運可能受到影響；台積電能不能止跌，首先要看外資的賣超，另外，美股也要止跌，至於適不適合進場買?他認為，目前看起來，要先看疫情的控制及是否有治療的葯物出來。

儲祥生指出，台積電基本面無敵，股價在修正後，以今年的獲利能力及本益比來看也不算太貴，但是疫情能不能有效控制是一個重要的關鍵，在疫情仍在變動下，應以控制現金為宜。

證券分析師黃漢成則是有不同的解讀，他表示，台積電股價下跌到目前的價位已經差不多了，可以伺機找買點進場，作為存股的標的，不過，即使是當作存股操作，也不能太久，大概是以1~2年為期限，主要是因為產業等的變化，太久的時間，營運可能存有變數，是目前還看不到的。

黃漢成指出，這一波的利空已經到達一個極端的位置，以美股來說，經過急跌，有機會反彈，油價在反應過後，頂多進行築底，再大幅下跌的可能不大。

另外，外資也可望回補台積電，作為拉抬指數之用，因此，短線股價下跌後，可以伺機找買點當成存股操作。