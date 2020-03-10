聯電2月營收月減3.4% 外資提款股價破底

晶圓代工大廠聯電（2303）公佈自結2月合併營收為136.06億元，雖較1月高檔小幅下滑3.42%，但較去年同期增加30.06%。雖然2月營收符合預期，但近日在外資大動作賣超台股下，聯電也遭外資連續賣超，股價今（10）日盤中破底，再寫下波段新低。

聯電1月合併營收達140.91億元，創歷年同期新高，但2月受工作天數減少與疫情干擾等因素影響，營收較下滑，月減3.42%，但年增達30.06%，維持高檔水準，聯電累計前二個月的營收為276.97億元，較去年同期增加54.4億元，年增24.44%。

股價表現上，今年以來全球股市持續震盪，近日更是出現連續性重挫，在外資向台股提款的壓力下，聯電為台股重要權值股，同樣也面臨外資沈重的賣壓，今年3月以來，累計至9日為止，外資已賣超聯電95,640張，也使得聯電股價持續下探，今日盤中股價再寫波段新低，來到14.8元。

對武漢肺炎疫情，聯電表示，該公司中國廠營運維持正常，目前客戶訂單需求也沒受疫情影響，聯電將持續密切關注後續發展。

對今年今年第1季營運展望，聯電先前即表示，無線通訊與電腦周邊市場領域對晶片的需求穩定，整體業務維持穩健，第1季晶圓出貨量將維持第四季的高檔水準，晶圓平均報價持平，毛利率約15%，產能利用率約90%。

市場法人則是預期，聯電第1季營收可望跟上季持平，以單季表現來看，仍是維持近期的高檔水準。