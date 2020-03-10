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疫情引恐慌：電子監控的「民主內傷」誰來顧？

終於親赴第一線！習近平上午首度抵達武漢考察疫情

恐慌指數直逼金融海嘯 生技防疫股也出現大逃殺

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

全球恐慌情緒大增，恐慌指數直逼金融海嘯水位，本波強勢指標、生技股中的防疫概念股也紛紛出現回檔，甚至多檔個股打落跌停，反應在恐慌蔓延下，即便強勢股也出現獲利了結、落袋為安的心態。包括神隆（1789）、合世、中化生、優盛今（10）日皆跌停鎖死，被視為防疫相關的盛弘、豪展與疫苗股國光生、高端疫苗跌幅逾8%。生技股今日僅有併購利多加持的保瑞，與拿到業外財政補貼收的麗豐-KY股價逆勢上揚。

生技類股指數今日在大盤下跌的過程中，扮演空方靶心，包括上市生技類股指數、上櫃生技類股指數與台灣生技指數盤中跌幅均逾3%，包辦類股跌幅前三名。

法人表示，在全球股災的影響下，即便強勢股都出現先跑先贏的心態，此外，隨著公司陸續公布2月營收，防疫概念股也會被實質檢視，營收表現是否符合預期。

豪展公告2月營收4,126.7萬元，年減36.15%，顯示公司體溫量測產品雖然訂單滿手，卻受限返工率偏低以及零件料源的影響，需觀察3月是否逐漸產能追上訂單。

保瑞以8.3億元取得英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠，包括長達5年的藥品代工合約。市場看好，該廠所生產產品可直接出口銷往全球88個國家，其中出口全球第一大藥品市場美國，約占廠內生產的7成，收購此生產廠後，保瑞將成為台灣製藥業掌握最多外銷國的藥廠。

麗豐-KY因子公司克麗緹娜（中國）貿易公司今年來自於上海稅務當局核發的財政補貼收入人民幣2,519萬元於3月初已經入帳，有助首季財報表現。

麗豐-KY因主要通路在中國大陸，此次受疫情影響甚峻，不過，公司表示，生產線已於2月11日開始恢復生產排程，另包括培訓中心、醫美通路也有應變的各項舉措，截至2月底，約有四成的店家開始下單出貨，3月開始出貨的店家也穩定增加中。

生技類股 麗豐

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