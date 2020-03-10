家登2月半導體營收年增135% 已接獲客戶轉單

半導體設備廠家登（3680）公布2月合併營收 1.13億元，較去年同期大增38.38%；前二個月合併營收2.56億元，年增1.35%。

家登表示，年假結束半導體營運恢復正常水準，客戶出貨陸續步上軌道，因新冠肺炎疫情影響，已有部分客戶轉單至家登，為因應轉單需求，已提前展開擴廠、擴線作業。

家登表示，受冠狀病毒疫情影響，各大半導體廠商生產重鎮及集中產能策略轉向以分散風險為主軸，並重新安排生產基地之分布，家登已陸續接獲客戶轉單，已加緊擴充產能，完成異地備援生產之準備；2月營收半導體本業佔1.02 億元，跟去年同期 0.43億元相比，成長約135%。

全球疫情影響雖暫時抑制了市場對半導體第1、2季產值的高度期待，但整體先進製程的方向和腳步並無改變或趨緩，7奈米量產進度仍維持在高檔，台積電5奈米布建持續加快腳步，南韓三星亦不斷表示要全力投入EUV，去年艾司摩爾機台共出26台，二年內會達到雙倍數，將直接帶動家登的EUV光罩傳送盒出貨量直線攀升。

另外，因應疫情擴散，家登已啟動異地辦公並備妥異地生產準備，將全體團隊分成多組分區作業。

位於中國吳江新創汽車公司已於2月11日正式開工，比照台灣防疫方案並展開工作，目前吳江地區防疫示範廠區，開始積極衝刺售後及維修服務訂單數量，預期3月起可逐步恢復往日營運表現。