閎康不畏疫情 訂單滿載至6月

半導體檢測大廠閎康（3587）公布2月營收2.14億元，較去年同期成長35.62%。閎康表示，中國半導體廠研發不受疫情影響，透過空運至台灣，加上日本實驗室也因為車用電子、燃料電池需求不減，訂單滿載，在5G及物聯網需求帶動下，目前可靠度分析訂單已滿載至6月。

閎康指出，自今年開始，首度啟用自行研發UFAST客服系統，客戶透過此項即時線上通訊軟體，無論線上開案、技術諮詢及報價，均能迅速獲得技術團隊及客服人員完整服務，因此營運不受疫情影響。此外，由於近來車用相關設備及燃料電池需求持續增加，日本實驗室1、2月訂單接比過往多出一倍左右。

上海實驗室雖然疫情重創中國半導體市場，使得相關產業成長未如預期，但5G、物聯網、先進駕駛輔助系統是未來市場趨勢，相關產品都需要可靠度分析；而可靠度分析的毛利雖然較故障分析、材料分析低，但整體需求量大，且多數客戶採包機方式與閎康合作，訂單已經接到6月，下半年訂單也持續洽談中。

在台灣先進製程、日本車用電子、中國5G相關應用等三大營運主軸需求持續增溫下，法人預期今年可望再繳出漂亮成績單。而閎康目前正評估將來北美新設據點的可能性，透過與當地合作夥伴共設實驗室或合資方式，共同開發美國市場。

閎康2月合併營收2.14億元，月減5.73%、年增35.62%；前二個月合併營收4.4億元，年增26.1%。