聖暉2月營收年增60% 全年營運第1季落底

無塵室工程廠商聖暉（5536）公布2月合併營收8.27億元，月減21.67%、年增60.57%。

聖暉表示，2月適逢農曆春節及受疫情影響，中國區工作天數減少，但受惠其他區域無塵室及機電工程訂單需求，帶動機電系統整合工程服務業務維持良好施工認列進度，前二個月合併營收18.84億元，仍較去年同期成長10.24%，全年營運有機會在第1季落底。

展望2020年第1季，聖暉認為雖短期恐因新年假期與中國延長復工因素影響單季營收表現，不過目前已簽約未完工的在建工程案量仍保持良好的能見度，隨著半導體、被動元件等電子產業持續推動擴廠與建廠計畫、以及台商回流台灣、全球供應鏈往東南亞國家移轉產能之趨勢，有助於帶動無塵室與機電工程整合訂單需求持續暢旺，有望今年整體營運有機會於第1季順利落底，並隨著工程施工進度逐步恢復、高訂單能見度下，未來營運保持良好成長動能。