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美10年債殖創歷史新低 30期史上首度跌破1%

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
國際股市重挫，避險資金持續進駐債市，雙雙引導成熟國家殖利率走低。終場10年期美債殖利率大跌22.2bps至歷史新低0.5407%，30年期則首度跌破1%整數大關至0.9953%；10年期德債則下跌14.6bps至-0.856%。路透
國際股市重挫，避險資金持續進駐債市，雙雙引導成熟國家殖利率走低。終場10年期美債殖利率大跌22.2bps至歷史新低0.5407%，30年期則首度跌破1%整數大關至0.9953%；10年期德債則下跌14.6bps至-0.856%。路透

OPEC+減產協議破局，國際油價創下1991年以來單日最大跌幅，重挫逾20%下，通膨低迷、貨幣政策放鬆的預期頓時升溫，加以國際股市重挫，避險資金持續進駐債市，雙雙引導成熟國家殖利率走低。終場10年期美債殖利率大跌22.2bps至歷史新低0.5407%，30年期則首度跌破1%整數大關至0.9953%；10年期德債則下跌14.6bps至-0.856%。

國內大型券商指出，未來展望上，隨全球疫情持續擴大，原油價格戰開打令經濟前景進一步惡化，歐、美央行利率決策會議將於12日、下周接連登場，當前市場預期前者將降息10bps至-0.6%，年底前則將利率降至-0.8%，至於後者則預期於下周降息兩碼，4月再度降息2碼，利率來到0~0.25%。短期內情勢大幅改善的機率不大，避險需求、降息預期等因素將支撐債市續強，殖利率則持續探底。

美股方面，全球疫情進一步擴大，新增確診病例至今仍未見趨緩跡象，義大利全境實施旅行禁令、美國則有8州進入緊急狀態，終端需求降溫、景氣衰退的疑慮將持續打壓市場風險偏好，此外，OPEC+聯盟破裂，短期內國際油價勢將延續低迷表現，亦將令相關族群走勢承壓。利空因素壟罩下，預料短線上美股不改回檔整理的格局。

國際油價 降息 殖利率

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