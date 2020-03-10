快訊

懲罰俄國？王族謀反？沙烏地開打的「油價戰爭」

唐鳳：口罩實名制2.0周四上線 每周四上版更新

台積電以301.5元開盤 兩天跌掉3,500億元市值

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
美股周一重挫，台積電早盤以301.5元開低，下跌4元，股價開低後略有拉升，統計台積電兩天市值跌掉3,500.6億元，市值縮水至7兆8,180.15億元。路透
美股周一重挫，台積電早盤以301.5元開低，下跌4元，股價開低後略有拉升，統計台積電兩天市值跌掉3,500.6億元，市值縮水至7兆8,180.15億元。路透

台積電（2330）周一ADR收盤大跌5.9%，收在51.83美元，台積電2月營收今（10）日盤後將公布，法人對首季財測目標不變，但關心第2季營收表現，市場傳出英特爾新架構GPU，將可望採取台積電6奈米生產；美股周一重挫，台積電早盤以301.5元開低，下跌4元，股價開低後略有拉升，統計台積電兩天市值跌掉3,500.6億元，市值縮水至7兆8,180.15億元。

美股周一重挫，道瓊工業指數暴跌2,013.76點，跌幅7.8%，收在23,851.02點；S&P 500指數重挫7.6%，收在2,746.56點；那斯達克指數收跌7.3%，收在7,950.68點；費城半導體指數大跌8.34%，收在1,558.16點。

台積電ADR大跌5.9%，統計外資持續賣超台積電，昨日賣超53,913張，連三賣，不過，投信買超357張，自營商賣超2,124張，合計三大法人賣超55,680張。

美股重挫，台股開低，台積電也開低，早盤以301.5元開出，一度拉升至304元，盤中跌幅縮小至0.81%；在外資賣超未停下，台積電仍面臨外資提款壓力，不過，內資包括投信及官股則有逢低買進的情況。

台積電 美股

延伸閱讀

台積電ADR大跌5.9％ 受費半狂瀉8.3%所累

台積、大立光 押長天期

有請「護國神山」 我科學園區營業額今年續拚創高

三王跳水 台積電、大立光、鴻海單日市值縮水逾2,900億

相關新聞

台股開盤下跌70.02點 開在10,907.62點

雙利空來襲，美股開低走低，四大指數收盤全數重挫，道瓊指數跌逾2,000點，為2008年12月15日以來最大單日跌幅。今（...

台股開盤重挫逾百點 新台幣開盤升值3分

新台幣今（10）日早盤以30.100元兌1美元，升值3分開出。

美10年債殖創歷史新低 30期史上首度跌破1%

OPEC+減產協議破局，國際油價創下1991年以來單日最大跌幅，重挫逾20%下，通膨低迷、貨幣政策放鬆的預期頓時升溫，加...

美股3大指數崩跌 台股早盤挫130點後跌勢收斂

油價崩盤與疫情蔓延雙利空夾擊，美股3大指數崩跌逾7%，台股9日已反映利空重挫，今天早盤雖續挫近130點，但隨後跌幅收斂，...

台積電以301.5元開盤 兩天跌掉3,500億元市值

台積電（2330）周一ADR收盤大跌5.9%，收在51.83美元，台積電2月營收今（10）日盤後將公布，法人對首季財測目...

美股大跌 顧立雄：對我國股市有信心

美國股市大跌，行政院院長蘇貞昌上午在立法院答詢，金管會主委顧立雄看著開盤的股市表示對我國股市有信心。

閎康不畏疫情 訂單滿載至6月

半導體檢測大廠閎康（3587）公布2月營收2.14億元，較去年同期成長35.62%。閎康表示，中國半導體廠研發不受疫情影...

威剛盤中股價 跌破季線

記憶體模組廠威剛（3260）股價近期維持區間整理，近期雖然大盤大幅修正，該股也出現下跌，不過，目前股價仍維持力守在前波低...

廣豐擬出售新天地購物中心 股價跳空漲停鎖近8萬張

廣豐（1416）擬處分旗下位在桃園八德的廣豐新天地購物中心，改以售後租回方式經營，售價45億元起跳，激勵廣豐今（10）日...

融資大減一千張 宏捷科股價平盤震盪

PA代工大廠宏捷科（8086）公佈優於預期的2月營收之後，股價一度站上季線，但隨著肺炎疫情擴散至國際，股價也跟著大盤展開...

聖暉2月營收年增60% 全年營運第1季落底

無塵室工程廠商聖暉（5536）公布2月合併營收8.27億元，月減21.67%、年增60.57%。

友達2月業績回溫 盤中逆勢翻紅

友達（2409）雖受中國大陸新冠肺炎疫情，影響營運表現，不過面板持續漲價，替其業績增添想像空間，今日雖因台股大盤走若開低...

熱門新聞

元大S&P原油正2申購喊停 法人：溢價恐再擴大

想買請排隊！元大S&P原油正2先預約才申購

外資賣超545億 融資追繳令恐出籠

台股萬一大關失守收跌344.17點 三大法人賣超601.16億

疫情蔓延、油價襲擊 台股重挫344.17點收10,977

摜殺台股元兇找到了！今天大賣545億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。