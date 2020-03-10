台積電以301.5元開盤 兩天跌掉3,500億元市值
台積電（2330）周一ADR收盤大跌5.9%，收在51.83美元，台積電2月營收今（10）日盤後將公布，法人對首季財測目標不變，但關心第2季營收表現，市場傳出英特爾新架構GPU，將可望採取台積電6奈米生產；美股周一重挫，台積電早盤以301.5元開低，下跌4元，股價開低後略有拉升，統計台積電兩天市值跌掉3,500.6億元，市值縮水至7兆8,180.15億元。
美股周一重挫，道瓊工業指數暴跌2,013.76點，跌幅7.8%，收在23,851.02點；S&P 500指數重挫7.6%，收在2,746.56點；那斯達克指數收跌7.3%，收在7,950.68點；費城半導體指數大跌8.34%，收在1,558.16點。
台積電ADR大跌5.9%，統計外資持續賣超台積電，昨日賣超53,913張，連三賣，不過，投信買超357張，自營商賣超2,124張，合計三大法人賣超55,680張。
美股重挫，台股開低，台積電也開低，早盤以301.5元開出，一度拉升至304元，盤中跌幅縮小至0.81%；在外資賣超未停下，台積電仍面臨外資提款壓力，不過，內資包括投信及官股則有逢低買進的情況。
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