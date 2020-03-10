東森股價逆勢走揚 早盤漲6%

疫情影響宅經濟發燒，東森國際（2614）成為另類的電商概念股，旗下轉投資東森購物， 2月與去年同期相比，訂單成長近20萬件、營收年增率高達36.1%，累計前二個月獲利成長24.6倍；今（10）日東森股價一路上衝，來到12元，漲幅達6％

東森旗下的東森購物2月業績開紅盤營收年增36.1%，獲利成長24.6倍，2020年1、2月東森購物併草莓網業績開出紅盤，營收近37億元，2020年1、2月東森購物併草莓網業績開出紅盤，營收近37億元，今年度每股稅後純益 （EPS）已達1.44元，往每股8元目標穩定前進，

東森表示，東森購物2月營收主要是受惠於電話行銷與網路兩大通路維持出色的表現，電話行銷YOY高達80.8%、網路也有44%成長表現，衛生紙、乾洗手等防疫商品更占據1、2月網路熱銷排行榜。

東森購物採取多通路經營，從電視、MOD、網路、App、OTT、電話行銷到型錄等多通路均衡發展，2月面對疫情影響，民眾在家購物消費比例增高，也帶動電視與MOD通路營收成長，電視通路年增率達22.1%、MOD通路亦有10%的成長。