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戴口罩可能挨揍！「義」情失控 台僑出門仍不敢戴

台股開盤下跌70.02點 開在10,907.62點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

雙利空來襲，美股開低走低，四大指數收盤全數重挫，道瓊指數跌逾2,000點，為2008年12月15日以來最大單日跌幅。今（10）日先開盤的日、韓股市也紛紛走跌0.1~3.5%，台股開盤下跌70.02點，開在10,907.62點，蘋概三王走跌約0.2~1.1%。

由於俄羅斯與OPEC原油減產協議破局，導致國際油價重挫三成，加上肺炎疫情失控的雙重衝擊，美股早盤即面臨沉重賣壓，開盤不久迅速觸及7%熔斷而暫停交易。雖然盤中美國總統川普向市場信心喊話，但四大指數收盤均血崩超過7%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌2,013點，或7.78%，收在23,851點；標普500指數下跌225點，或7.59%，收在2,746.5點；那斯達克指數下跌624.9點，或7.28%，收在7,950.67點；費半指數下跌141.點，或8.33%，收在1,558.16點。

統一投顧認為，全球疫情迅速蔓延，除了日、韓，義等重要大國封城外、美國許多州亦進入緊急狀態，再加上油價爆跌對全球金融市場雪上加霜。

台股昨日正式跌破年線，中期均線空頭排列，上檔套牢壓力重重，外資加重賣超，今晨美股熔斷再度爆跌，故建議保守操作為宜。

美股 國際油價

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