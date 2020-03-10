台股開盤下跌70.02點 開在10,907.62點
雙利空來襲，美股開低走低，四大指數收盤全數重挫，道瓊指數跌逾2,000點，為2008年12月15日以來最大單日跌幅。今（10）日先開盤的日、韓股市也紛紛走跌0.1~3.5%，台股開盤下跌70.02點，開在10,907.62點，蘋概三王走跌約0.2~1.1%。
由於俄羅斯與OPEC原油減產協議破局，導致國際油價重挫三成，加上肺炎疫情失控的雙重衝擊，美股早盤即面臨沉重賣壓，開盤不久迅速觸及7%熔斷而暫停交易。雖然盤中美國總統川普向市場信心喊話，但四大指數收盤均血崩超過7%。
終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌2,013點，或7.78%，收在23,851點；標普500指數下跌225點，或7.59%，收在2,746.5點；那斯達克指數下跌624.9點，或7.28%，收在7,950.67點；費半指數下跌141.點，或8.33%，收在1,558.16點。
統一投顧認為，全球疫情迅速蔓延，除了日、韓，義等重要大國封城外、美國許多州亦進入緊急狀態，再加上油價爆跌對全球金融市場雪上加霜。
台股昨日正式跌破年線，中期均線空頭排列，上檔套牢壓力重重，外資加重賣超，今晨美股熔斷再度爆跌，故建議保守操作為宜。
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