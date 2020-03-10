美股崩跌逾2,000點 國安基金：不排除開臨時會

受到新冠肺炎全球延燒，疫情持續擴大影響，美國股市昨日崩跌，道瓊指數狂瀉2,000多點，主要各類指數跌幅超過7%，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華上午表示，國安基金一直處於備戰狀態，不排除在符合國安基金條例第八條的條件下，緊急召開臨時會因應。

阮清華表示，美股大跌2,000多點，國安基金今日會密切注意台股開盤後的狀況，但因為國內基本面仍良好，疫情控制也比他國都好，儘管外資昨日大賣超台股，但這是國際投資的正常現象。

阮清華表示，國安基金會密切注意國內外經濟情勢，以及疫情狀況，不排除在符合國安基金條例第八條，也就是「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」，召開臨時會。