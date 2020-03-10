籌碼穩定櫃買股 逆勢抗震

國際油價崩跌引爆全球股市龐大賣壓，台股昨（9）日大跌344點，摜破年線支撐，但盤面不乏逆勢突圍個股，除泛防疫概念股外，博智（8155）等櫃買個股挾籌碼穩健等優勢，展現抗震力道。

新冠肺炎疫情在全球加速擴散，對經濟面負面影響續增，加上產油國減產協議破局，壓抑油價一度狂瀉30%，亞股全盤皆墨，台股昨日因內外資賣壓大舉出籠，接連失守年線11,078點、前低11,049點，終場跌344點收10,977點，成交值擴至2,326億元。

大型權值股幾乎全面收低，台積電、大立光、聯發科、台塑化、南亞、台化跌幅都超過3%，盤面強勢指標，除部分落後補漲的泛防疫概念股外，還有2月營收亮眼，或籌碼相對穩定的中小型股。

利基型印刷電路板（PCB）廠博智，自鼠年後呈現45度角仰攻走勢，雖然上周遭逢法人短線調節，但昨日外資及投信買盤回籠，股價力守月線；光通訊廠光環在年後走勢相對壓抑，昨日重啟攻勢，逆勢收高1.6%。

是方主要業務為網際網路資料中心及雲端服務等，受惠雲端市場規模經濟發酵，去年每股稅後純益達7.83元，營收及獲利同創新高，每股擬配發現金股息8元，配息率達102%，昨日獲外資買盤挹注，股價創波段新高。

法人認為，新冠肺炎疫情除對航空、航運、飯店、餐飲及旅遊業者造成經營危機外，也對汽車、半導體及其他電子族群帶來壓力，台股後市將持續探底或在年線附近築底，需視外資表態，操作維持逢反彈減碼建議，搶短可留意高殖利率、伺服器、防疫等概念族群。