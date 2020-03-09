快訊

疑「任大炮」發文 轟習近平是堅持當皇帝的小丑

日本沒有疫情指揮中心 主事官員缺乏控制傳染病經驗

疫情衝擊全球股市 金管會：台股高殖利率具優勢

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

台股今天重挫344點，金管會信心喊話指出，台股雖大跌，僅約20餘檔跌停，顯示目前市場仍有投資買盤；在各國及美國聯準會啟動降息後，台股的高殖利率特性，將吸引更多國際投資人關注。

金管會表示，台股今天下跌344.17點，主要是因新冠肺炎疫情在全球蔓延及原油價格下跌影響，國際主要股市普遍下跌，台股跌幅相對亞洲主要市場為小。

另外，台股本日成交量達2,310億元，較今年2月日均成交量約1,460億元明顯放大，顯示有眾多投資人逢低承接，對市場仍具信心。

金管會並表示，各國股市短期雖因肺炎疫情影響而受到衝擊，但長期仍將回歸基本面，台灣上市櫃公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，截至今年2月底本益比約18.46倍，現金殖利率達3.90%（加計股票股利為4.06%）。

在各國及美國聯準會啟動降息後，台股的高殖利率特性，將吸引更多國際投資人關注。

今天收盤，台股下跌3.04%，同時段跌幅小於日本（-6.08%）、韓國（-4.24%）、新加坡（-4.57%）、香港（-3.82%）等亞洲其他主要市場，台股整體表現相對抗跌。

金管會強調，今天各類股雖呈下跌，但僅約有20餘檔跌停，顯示目前市場仍有投資買盤。

金管會將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意肺炎疫情對上市櫃公司財務業務的影響及相關資訊的及時揭露。

由於台灣目前防疫工作持續高規格佈署，使疫情仍在可控範圍，且台商回流及轉單效應也有助於台股基本面，金管會呼籲投資人多關注上市櫃公司基本面變化情形，倘股市發生非理性下跌情事，金管會在必要時將採取相關穩定措施。

台股 金管會

延伸閱讀

疫情衝擊台股 金管會將適時採取措施

外資殺紅眼創史上第三大賣超 買盤最愛這十檔

投行分析師：三大利空襲擾 台股大跳水

台股留意波動度 投資堅守長線攻略

相關新聞

基本面釋利多 五檔個股2月營收創新高

上市櫃2月營收陸續公布，包括是方（6561）、熱映等2月營收創歷史新高，在盤面受多空紛擾之際，挾基本面利多亮點，有望維繫...

疫情衝擊台股 金管會將適時採取措施

金管會主委顧立雄11日將赴立法院財委會作業務報告，金管會在今（9）日出爐的書面報告中指出，疫情雖造成資本市場短期的不確定...

元大S&P原油正2申購喊停 法人：溢價恐再擴大

因應油價暴跌，原已獲准增發籌碼的元大S&P原油正2（00672L）緊急公告暫停申購，但有申購需求仍可向證券商預約，元大投...

信心喊話 金管會：台股相對抗跌 高殖利率成競爭優勢

金管會表示，今（9）日台股收盤為10,977.64點，下跌 344.17點，跌幅3.04%，主因新冠肺炎疫情在全球蔓延及...

台股開低走低 盤中重挫300點

全球疫情蔓延不止，美股期貨電子盤上午重挫，拖累亞股今天同步走跌。台股承受來自外資龐大賣壓，大盤指數開低走低，盤中重挫逾3...

台股萬一大關失守收跌344.17點 三大法人賣超601.16億

台股今（9）日開低走低收最低，權值股走弱下，大盤跌勢沈重，萬一大關及年線雙雙失守，終場以10,977.64點作收，下跌3...

ETF最前線／搶短停看聽 靈活操作ETF突圍

隨著疫情的擴散，美國和歐洲已經勢不可擋，因此，上周下半周出現反彈結束後的另一波跌勢，也為本周的空頭留下更有力的外在因素：

市況有撐 記憶體族群抗跌

台股指數今（9）日多數產業幾乎一片慘綠之下，記憶體是多數分析師及研究機構相對看好的產業，因此，記憶體相關個股相對抗跌，記憶體模組品安（8088）及宇瞻（8271）盤中一度逆勢上漲表現相對強勁。

2月營收雙升 法人進駐16檔

上市櫃公司2月營收密集公布中，儘管有新冠肺炎疫情攪局，仍有不少公司繳出不俗的成績單，包括金像電（2368）、宏捷科、泰鼎-KY、威剛等16檔，2月營收月增率、年增率「雙升」，且近五日吸引法人資金進駐，可望成為盤勢震盪之際的資金避風港。

疫情蔓延、油價襲擊 台股重挫344.17點收10,977

全球疫情蔓延不止，美股期貨電子盤上午重挫，拖累亞股今天同步走跌。台股承受來自外資龐大賣壓，大盤指數開低走低，盤中重挫30...

股市失速何時進場？ 國安基金：重點是判斷

新冠肺炎疫情擴大，衝擊全球金融市場信心，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，國安基金密切關注疫情造成的影響，隨時備戰...

美債殖利率暴跌 債券ETF吹「集體漲停潮」

台股今（9）日暴跌，但上周美債殖利率下挫、價格向上飆漲，國內掛牌債券ETF紛紛開「飆」，早盤凱基美債25+、群益25年美...

熱門新聞

淨值剩3元！ 元大S&P原油正2溢價大還有這風險

想買請排隊！元大S&P原油正2先預約才申購

外資推演台股 提點三大策略

台股萬一大關失守收跌344.17點 三大法人賣超601.16億

元大S&P原油正2申購喊停 法人：溢價恐再擴大

疫情蔓延、油價襲擊 台股重挫344.17點收10,977

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。