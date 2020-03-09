台股開低走低 盤中重挫300點

全球疫情蔓延不止，美股期貨電子盤上午重挫，拖累亞股今天同步走跌。台股承受來自外資龐大賣壓，大盤指數開低走低，盤中重挫逾300點。仍見到多頭企圖在年線及1萬1100點關卡之上，建立支撐防線。

美股期貨電子盤上午殺至跌停價，美股三大期指中的小SP及小那斯達克跌至5%後，到今晚美股開盤前，僅維持5%範圍內交易。深怕今晚美股暴跌，亞股今同步出現龐大賣壓，日股早盤跌幅逾6%、韓股跌幅超過4%，連原本具支撐的陸股，也現逾2%跌幅。

權值股受到不小的賣壓襲擊，台積電跌幅超過2.5%，大立光、國巨、南亞科及可成跌幅超過3%，聯發科跌幅更超過4%。金融股的富邦金、中壽與元大金超過3%，國泰金及玉山金也跌2%以上。

台灣期交所的美股道瓊期貨近月合約盤中下挫逾1300點，跌幅超過4%。美國納斯達克期貨近月合約跌幅逾5%。

投資專家表示，除疫情擴大蔓延外，油價重挫透露出對未來產業需求的警訊，影響投資機構研判後續的景氣衝擊面，今殺盤爆出巨量，包括美國10年債券殖利率剩下0.484%，顯示持股者有先賣先贏、賣股換現金的想法。

綜合受訪證券及期貨分析師看法，各國央行擬採行寬鬆貨幣政策，發揮的功效將被部份抵銷。在不確定因素增加後，全球股市將隨疫情發展重新回測低點。

財長：國安基金待命

【記者林麗玉、仝澤蓉╱台北報導】財政部長蘇建榮今表示，財政部關注疫情發展，國安基金隨時待命，若有重大影響，致國內外政經有重大情況，就會舉行臨時管理委員會議。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，國安基金必要時可緊急舉行臨時會因應，程序不是問題。