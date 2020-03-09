股市失速何時進場？ 國安基金：重點是判斷

新冠肺炎疫情擴大，衝擊全球金融市場信心，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，國安基金密切關注疫情造成的影響，隨時備戰，必要時可以緊急召開臨時會因應，程序不是問題，重點是判斷，這一兩天會密切關注台股變化，以及今晚歐美股市狀況。

由於歐洲多國和美國疫情越來越嚴重，國際油價9日開盤一度狂瀉30%，日本股市今天暴跌1000多點，台北股市盤中也跌逾300點，種種跡象顯示，全球金融市場逐步失序中。

阮清華表示，國安基金進場條件，必須符合國安基金條例第八條，也就是「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」。

因此除了股市的走勢之外，更重要的是基本面的判斷，目前股市大跌確實會造成恐慌心理蔓延，但是台灣的疫情控制比起其他國家相對較好，阮清華呼籲投資人要理性，並強調國安基金不會只用點數（股市指數）判斷是否進場，最重要的是國內外市場是否有失序及崩盤的判斷。