英特爾下單成真？ 外媒指下一代GPU由台積電6奈米生產

一直為產能不足所苦英特爾，先前法人圈及業界傳聞台積電（2330）繼取得英特爾晶片組及網通晶片後，未來有可能再獲中央處理器及圖形處理器（GPU）訂單，根據外媒報導，謠傳可能性越來越高，英特爾在考量自身產能不足與超微競爭壓力，預計在2021年問市的Xe架構的DG2圖形處理器可能交由台積電6奈米生產，2022年則將採用3奈米製程來生產。

El Chapuzas Informatico報導指出，儘管英特爾10奈米製程已開始量產，但產能遠遠不及22奈米及14奈米，此外，還有效能上問題有待克服，像是無法達到更高頻率，而GPU生產工藝技術低於CPU，較容易生產，而台積電在GPU也累積相當多經驗，像是輝達、超微GPU經驗值。加上英特爾與超微競爭激烈，超微藉助台積電先進製程幫助，逐漸蠶食鯨吞英特爾市占率，選擇與台積電合作是提振產品競爭力最快、最經濟方式。

實際上，英特爾雖已拉高資本支出，但先前英特爾財務長 George Davis明白表示，14奈米製程的產能不足問題，今年將增加更多產能來填補空缺，至於10奈米預計將不會像22奈米或14奈米製程那樣的大規模開出。

業界分析，產能不足是一大問題，英特爾與台積電合作也不是頭一回，過去就曾幫英特爾代工內建 Atom處理器核心的SoFIA手機系統單晶片，中低階產品也交由台積電生產，且GPU生產技術相對簡單。