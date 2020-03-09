面板續漲價、股價卻走弱？法人這麼看

整體上半年來看，業界普遍對面板的拉貨力道和價格，採取正面態度。然而，新冠肺炎疫情擾亂全球經濟局勢，終端需求狀況難以預期，成為最大不確定因素，導致市場仍保守看面板景氣，加上台股大盤走弱，拖累面板類股走勢持續低迷，今（9）日午盤前，友達（2409）、群創（3481）分別出現2%以上跌幅，彩晶跌1%，凌巨更跌了逾3%。

法人表示，總體經濟是一個很大的不確定因素，若需求不好，下游品牌廠的拉貨動能就可能下滑，終端需求會不會受到影響，是現在市場普遍擔心的問題，整體狀況要看到第二季底會比較明確。

不過以目前來看，法人也說，原先預期2月歷經一波大漲，3月漲幅可能趨緩，不過狀況比預期好，尤其55吋有3美金漲幅，比預期來得多，顯示短期供需的相對不平衡，讓漲勢有從中小尺寸慢慢延伸到大尺寸的趨勢，局勢朝正向發展，接下來第二季若需求不要有大幅下修，面板廠應可望轉虧為盈。

由於南韓面板廠今年持續關閉LCD產能，台廠和陸廠有機會分食市占，因陸廠受肺炎疫情影響較大，市場看好台廠成為相對受惠一方。法人指出，LG、三星等南韓品牌廠，因旗下面板廠關閉LCD產能，可能向陸廠及台廠採購面板，陸廠前段產能都在中國大陸，台廠則前段產能多數設在台灣，相對更有機會受惠。