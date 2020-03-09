淨值剩3元！ 元大S&P原油正2溢價大還有這風險

油價暴跌！因籌碼告罄的元大S&P原油正2（00672L）今天再現爆量買盤，到10點30分已達65萬張，不排除全天破百萬，比富邦VIX的87萬紀錄更猛，但也因為買盤過激，該ETF溢價再擴大到150%多，一度達160%，據悉元大投信已全員出動，全力解決溢價問題！

元大S&P原油正2是前波油價連破50、45美元，買盤兩度衝高，導致籌碼全數告罄，經歷一個月申請，上周連獲金管會和央行核准，終於追募成功，也就是因應籌碼不足溢價，元大投信得釋出籌碼給造市商，未料今天油價大幅下挫，讓管理難上加難。

元大S&P原油正2開盤後不到半小時，就有40多萬張巨量，迄今再破65萬張，湧入龐大買盤。從盤中看，ETF暴跌25%，似乎已是不小跌幅，但對比合理淨值僅3.11元！溢價達150-160%，代表投資人買入比合理價格至少貴1.5倍。

目前元大投信已全力解決，而在油價暴跌下，元大S&P石油溢價也達22%，元大S&P原油反1則大漲31%，進場投資人大賺。

值得注意是，因元大S&P原油正2跌兇，最新淨值才3元，同步逼近金管會對期信ETF設下的「下市門檻」，若該ETF淨值連三天均價達2元，恐進行清算。籌碼釋出是解決市價不合理、無法讓淨值擺脫下市風險。

此前因下市危機受關注的富邦VIX，則因國際股市動盪，狂飆上漲，今天漲幅近30%，股價抵6.7元，進一步擺脫下市風險。目前ETF總量逾44萬張，也是盤面爆量焦點。