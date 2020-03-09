航空貨攬中菲行2月營收逆勢成長6%

航空貨攬中菲行（5609）2月營收逆勢成長，自結集團營收達11.7億，較去年同期增加6.1%，其中以北美地區成長29.1%、台灣地區成長15.6%，較為顯著。

新冠肺炎疫情，中國近日來也積極拚復工，重要電子零組件、醫材等產品搶進中國大陸等城市，造成各地到中國的航空貨運一櫃難求，讓全球產業鏈供應節奏大亂，航空貨運市場近期也出現戲劇性變化，其實航空貨運價格近日是不斷在漲價，法人也認為，最優先受惠還是以航空貨攬比重高的中菲行（5609）效益會最為明顯，捷迅(2643)及台驊集團成員台灣空運。

中菲行去年營收表現平平，獲利則逆勢成長領先同業，前三季合併稅後盈餘3.1億元，年增率70.84%，EPS 2.46元。今年又有新冠肺炎疫情持續擴散，對於物流業者來說，極端市場變化，不見得是壞事，海空運承攬業的中菲行長期推動「移動智慧物流服務夥伴」概念，在這種市場現在有行無市，必須要比人脈、比關係才能拿到艙位時代，中菲行的競爭力就浮現，

中菲行累計1月至2月營業額為24億9仟3佰萬元，較去年同期減少6.5%。

展望未來，中菲行以「組織變革，專業分工，團隊領導，智慧運用」為基礎，透過中菲行增值訊息系統Web3.0 雲端物流平台，整合內部及上下游供應鏈管理，對外提供數位化訊息流的整合，並優化操作方式、提升服務品質。