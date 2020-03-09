連接線器新兵映興上櫃掛牌 成長動能來自綠能及車用

連接器線新兵報到，映興（3597）今日以15.5元上櫃掛牌，盤中股價一度來到17元，漲幅9.67%。面對嚴峻肺炎疫情，董事長賴柄源表示，肺炎疫情不確定性影響遠超過美中貿易戰，因應客戶需求由中國以外生產基地調度供貨，計畫擴大泰國產能及開發東南亞市場，映興營運不是成長期末端，而是剛進入爬升期階段，主要動能來自於車用及綠能。

他指出，去年中美貿易戰，已逐漸將訂單轉移至中國以外基地生產，所以去年業績保持不墬，主要是泰國及台灣兩地，這一次疫情已經有客戶詢問訂單移轉，目前訂單不是取消，而是轉出生產，所有大廠策略就是從大陸轉單出來，由台灣、東南亞產能轉為供應。

轉移交貨地點持續發酵之下，映興今年計畫持續擴大泰國擴產，他表示，泰國廠成立於2018年9月，當初設廠主要做車用、綠能相關產品，客戶涵蓋國內一線上市櫃科技大廠，像是台達電等，經過一年IATF認證後，目前開始接單交貨車充線組，並與泰國本地車廠合作，未來可望朝向太陽能車發展，十分有潛力。

目前映興台灣及昆山產能占比為6:4，未來台灣、昆山及泰國占比會在6:3:1，他表示，映興四大營業項目工業、車用電子、綠能及健康照護，車用及綠能有較高成長動能，其中車用防水連接器導入電動代步車及電動自行車會有較大成長性，目前團隊已成立新的事業單位積極開發國際市場，美國、歐洲、日本都有新客戶洽談並導入設計，預計今年第2、3季就可以看到成果。

綠能部分，太陽能智慧儲能系統在加州的需求很大，映興因此在美國設立子公司，就近服務客戶並協助客戶導入設計，現在約有850台的銷售量，而主要大客戶則有1000台的銷售量，未來計畫與美國當地品牌合作，目前已有客戶導入。