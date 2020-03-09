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OPEC不延長減產 國際油價崩跌

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

OPEC與俄羅斯的減產協議談判破局，4月起無須再遵守過去的減產協議，尤其是過去減產幅度最大、甚至是超額減產的沙烏地阿拉伯，周末已宣布大幅降低亞洲市場的出口報價，顯示原油市場的三方戰火一觸即發。

國內大型券商指出，國際油價繼上周五（6日）大跌近一成後，今日清晨開盤進一步下殺二成，WTI下探每桶32.5美元，創下2016年初以來最低價；油價重挫之際，勢必將再度引發金融市場的恐慌情緒延燒，短期股市動盪難免。

然而，油價跌破每桶40美元，已遠低於美國頁岩油的生產成本，更是低於沙國財政平衡損平點，意味著即便沒有減產協議，原油生產量勢必開始縮減，最終將回到均衡點。

不過，對台灣來說，油價下挫確實衝擊部份產業的獲利，但對於整體經濟來說，並非全然負面，以台灣每日煉油產能104萬桶，油價每下滑5美元，相當於減少19億美元的外匯支出，料將反映在消費者的購買力上，因此，國際油價滑落，對於仰賴能源進口的亞洲國家而言，實屬利多。

國際油價

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