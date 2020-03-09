快訊

文藝復興與病毒：義大利「藝術防疫」大苦惱

MLB／紅襪教頭點名 林子偉或暫代第四號外野手

道瓊電子期重挫 台指期開盤跌294點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

由於全球疫情蔓延不止，道瓊電子期今日早上重挫千點，跌幅約4%；台指期今（9）日開盤指數為10,975點，下跌293點。

新冠肺炎疫情蔓延至90幾國，繼韓國之後，義大利等歐洲國家也出現連環爆，美國近兩週繼華盛頓州、佛州、加州之後，紐約成為全美第六個宣布進入緊急狀態的州，全球消費者不出門購物、旅遊或外食，導致內需產業急凍；原先大陸疫情導致的原物料、電子產品供應鏈衝擊，已令今（2020）年景氣蒙上陰影。

全球疫情擴大，將來產品需求也可能不足，各國央行的寬鬆貨幣政策，發揮的功效將被部份抵銷。在不確定因素增加後，全球股市將隨著疫情發展重新回測低點。期貨分析師表示，國內電子業2月營收普遍低迷，3月能否步上正軌仍有疑問，因此，與疫情相關的醫材、設備、原料藥及疫苗股相對有機會脫穎而出，短線可多加注意。

疫情 台指期

延伸閱讀

美股期指暴跌 道瓊跌逾千點逼近觸動跌停機制

台指期 短線區間震盪

美股大起大落後守住周線漲幅 別指望道瓊小跌預告反彈

盤中一度重挫近900點 道瓊尾盤強拉收跌256點

相關新聞

全民權證／鴻海 挑逾三個月

鴻海（2317）雖受疫情影響第1季業績表現，但預期第2季有強勁庫存回補需求，全年營收將受到小幅影響，但今年三大業務在iPhone銷售重回成長，伺服器及5G網通設備等需求帶動下，預期仍將維持成長。

全民權證／茂林 兩檔強強滾

導光板大廠茂林-KY（4935）受惠IT新產品導入，訂單能見度上半年無虞，樂觀看待今年展望。法人指出，第1季營運有望優於上季。

全民權證／泰博 選價內外15%

新冠肺炎疫情持續延燒，泰博（4736）挾著耳溫槍大單，股價周漲9%，上周五最高到172.5元，儘管遇到高檔賣壓留下上影線，但仍收漲0.8%或1.5元，收168.5元，三大法人同步買超。

最牛一輪／晶焱帶勁 台新97火熱

外資連續買超五日，帶動ESD晶片廠晶焱（6411）周線上漲5.98%，股價來到95.7元，站上半年線，挑戰季線壓力區；在營運方面，法人看好今年在5G智慧手機、筆電等需求推動下，業績可望重返成長軌道。

宏捷科、穩懋 押長天期

宏捷科（8086）、穩懋等PA族群在生產線以國內為主，加上中國大陸手機品牌廠持續去美化等利多因素帶動，宏捷科2月營收寫下四年來同期新高，加上穩懋加碼宏捷科成為前十大股東下，權證券商建議，可利用認購權證，參與相關個股行情。

鈊象、鈺太 四檔錢景亮

台股盤勢回檔修正，現階段盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後市有機會躍居多頭反攻的領頭羊，投資人可參考鈊象（3293）、鈺太等，利用權證參與行情，放大獲利空間。

聯茂、台光電 認購搶鏡

新冠肺炎疫情擴散，市場恐慌情緒上升，擔憂對經濟造成衝擊，隨時序來到3月，市場預期，上市櫃2月營收可能因為疫情影響而下滑，但銅箔基板（CCL）廠聯茂（6213）、台光電公布2月營收皆優於去年同期，逆勢亮眼的佳績，可望成為盤面焦點。

期貨商論壇／原油期 後市承壓

受新冠疫情影響製造業與運輸對原油需求、加上美國原油庫存持續增加、及資金持續湧向黃金等避險資產等因素影響，布蘭特原油期貨價格已自1月初的高點下滑超過20%。由於俄羅斯反對OPEC的減產計劃，使得沙烏地阿拉伯解除生產限制，衝擊油價甚巨，使得油價短期再度承壓。

期貨商論壇／鴻海期 伺機進場

鴻海（2317）產品線涵蓋手機、伺服器、平板、網通設備等終端產品，近年並積極投入研發資源在電動車、數位醫療、機器人、AI、半導體、5G與6G等領域。雖然近期股價走弱，不過卻不失為低檔布局的好時機。建議看好鴻海期的投資人，可擇機低檔布局。

台指期 短線區間震盪

台股在美股大跌、亞股同步下挫影響下，上周五（6日）開低走低，終場跌破半年線，表現相當弱勢。期貨商表示，在疫情避險賣壓出籠下，台股拉回整理，但在亞股中，表現仍相對抗跌，預期短線台股及台指期仍有望維持區間震盪格局。

權證教戰／買氣乍暖還寒 逐筆撮合提前模擬考

台股上周測試年線後反彈，但短期多空分界的12日線下降趨勢形成阻力，上櫃的電子族群則出現相對前一周跌深後的反彈，使得上周OTC的表現優於大盤。

從期貨看現貨／「萬一」若失守 防外資殺機

台指期上周五收盤逆價差超過50點，期貨分析師表示，以歷史資料來看，逆價差過大，短線對空頭不利，但多方不宜將短線反彈視為回升，且目前疫情由原本的供給端中國市場燒到消費端歐美市場，造成供給需求雙降的嚴峻情況，投資人須謹慎檢視手中部位，做好風險控管工作。

熱門新聞

ETF除息秀 配息率爆衝到41%

盤中逐筆交易新制教戰 不可貿然市價下單

外資推演台股 提點三大策略

外資籌碼做好下跌準備 分析師：破此點防外資摜殺力道

美股再跌難免波及台股 選股看基本面低本益比

盤中逐筆交易 外資有優勢散戶找節奏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。