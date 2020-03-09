道瓊電子期重挫 台指期開盤跌294點

由於全球疫情蔓延不止，道瓊電子期今日早上重挫千點，跌幅約4%；台指期今（9）日開盤指數為10,975點，下跌293點。

新冠肺炎疫情蔓延至90幾國，繼韓國之後，義大利等歐洲國家也出現連環爆，美國近兩週繼華盛頓州、佛州、加州之後，紐約成為全美第六個宣布進入緊急狀態的州，全球消費者不出門購物、旅遊或外食，導致內需產業急凍；原先大陸疫情導致的原物料、電子產品供應鏈衝擊，已令今（2020）年景氣蒙上陰影。

全球疫情擴大，將來產品需求也可能不足，各國央行的寬鬆貨幣政策，發揮的功效將被部份抵銷。在不確定因素增加後，全球股市將隨著疫情發展重新回測低點。期貨分析師表示，國內電子業2月營收普遍低迷，3月能否步上正軌仍有疑問，因此，與疫情相關的醫材、設備、原料藥及疫苗股相對有機會脫穎而出，短線可多加注意。