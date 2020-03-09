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文藝復興與病毒：義大利「藝術防疫」大苦惱

MLB／紅襪教頭點名 林子偉或暫代第四號外野手

短線台股區間操作 挑選績優股票為原則

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林華美投信認為，美國聯準會無預期降息兩碼，帶給全球市場驚訝，雖然市場擔憂疫情是否在美國造成更大影響，然觀察歐洲央行也可能採取寬鬆政策，有助於市場資金充足，可望增加市場流動性與支撐力，短線上台股建議仍採區間操作，挑選績優股票為原則。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股在遭受中國供應鏈斷鏈與歐美疫情擴散下，指數出現較大整理，但觀察台商基本在財務結構與製造能力上皆優於中國廠商，在美中貿易摩擦後與疫情影響下，將加速廠商佈局非中國生產據點（例如：Apple），加上轉單效應（台商部分已經移轉生產基地）有機會逐漸發酵，自動化或無人化生產則是另一新議題與關注重點。

周書玄認為，科技產業發展趨勢將不受本次疫情影響而改變，但所有生產與出貨的進度將受疫情限制而有所遞延，但未來應觀察美國相關疫情發展，若能受到控制，則股市可望展開反彈行情，反之，則仍不排除繼續走跌。受惠疫情之影響如:高速運算（HPC）、5G通訊、物聯網（IOT）、自駕車將持續發展，另軟體類股、工業電腦（IPC）、生技醫療、保健類股也可望漸受重視。

整體而言，富蘭克林華美投信認為，台灣企業全球運籌與競爭力更勝其他市場，又今年為5G商轉關鍵啟動年，看好新科技發展的趨勢不變；短線上，台股仍與美股、陸股連動關係高，波動度加大，操作應偏審慎。

周書玄建議，操作以成長股為主、價值股為輔，挑選大型績優權值股，分散產業布局，看好如:5G上下游供應鏈、半導體、伺服器、光纖與物聯網為主軸，而非電子類則看好如:生技醫療、營建、環保節能、運動器材類龍頭股，或選擇台股型基金以定期定額長期投資。

疫情 台股

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