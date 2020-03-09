市場恐慌 預估股市波動將持續

富蘭克林證券投顧表示，市場恐慌情緒主導下，預估股市波動將再持續一段時間，所幸，各國政府及央行料將採取行動緩和衝擊，高盛證券預估聯準會緊急降息兩碼後，三月及四月會議將各再降息一碼，基本情境下經濟成長雖將受到疫情衝擊，但不至於衰退，未來數週將是疫情發展關鍵，密切關注全球及美國疫情發展、中國產能復工狀況、各國政策動向、潛在治療藥物臨床試驗結果。

根據高盛證券統計1945年以來史坦普500指數下跌期間，只要美股未因經濟衰退而邁入熊市，美股平均修正幅度為13%，對照本波史坦普500指數2/19~2/28波段下跌12.7%，已相當接近歷史平均的修正幅度。

富蘭克林證券投顧表示，短線上市場信心不穩下股市將反覆震盪測底，建議投資人耐心度過波動期，觀察過去SARS等傳染病疫情的歷史經驗，當新增確診人數達到高峰時，多為股市觸底之時，建議投資人可觀察新增病例數是否出現緩和及供應鏈狀況，耐心等待急跌後的進場機會，其中公用事業類股較不受景氣循環及疫情影響，且具高股利及低波動特性，可做為防禦首選。