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外資籌碼做好下跌準備 分析師：破此點防外資摜殺力道

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

台指期上周五收盤逆價差超過50點，期貨分析師表示，以歷史資料來看，逆價差過大短線對空頭不利，但多方不宜將短線反彈視為回升，且目前疫情由原本的供給端中國市場燒到消費端歐美市場，造成供給需求雙降的嚴峻情況，投資人須謹慎檢視手中部位，做好風險控管工作。

在新冠肺炎持續蔓延歐洲與美國地區與美聯儲突發性降息兩碼的多空消息交雜影響之下，上周加權指數呈現上下大幅震盪，周K線收出了帶長上下引線的小紅K，反映出目前台股多空交戰激烈。

但上周五美國新公布的非農就業數據與失業率，似乎沒有看到目前疫情帶來的破壞性影響，期貨分析師表示，此點對於目前市場恐慌情緒有一定程度的緩解，而美股也在上周五尾盤急拉來呼應此一利多，預期明日台股也能在美股拉尾盤的狀況下先做反彈。

在技術面上，期貨分析師表示，加權指數目前已經呈現站不回季線且季線持續下彎的壓力中，加上季線的扣抵值已經開始往12,000點的高位逐步接近，季線下彎的速度將開始增加，在此背景下，一旦全球金融市場再度出現新的利空消息，台股下跌的幅度與速度將有可能放大，建議投資人逢反彈需適時減碼手中持股。

期貨分析師表示，目前外資期貨淨多單持續在2萬口的相對低水位，但上周外資在台灣50反1的庫存量大幅增加，兩相抵銷後，外資在台指期的實際多單持有量已不足萬口。另，在選擇權持倉狀況，賣權的淨買入口數已達15萬口，淨買入金額已達11億，此為近兩年來的大量，由期權籌碼來看，外資已經在策略上做出大幅下跌的準備，由周選擇權來看，賣權最大未平倉量在11,000，此點位也剛好是年線位置，此為本周重要支撐，投資人需防若跌破此點位會出現外資摜殺力道。

期貨 外資 台股

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