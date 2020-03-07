台積電、大立光、鴻海零股吸金

今年來零股市場熱絡，只要小額就能參與行情，加上今年來股市波動較大帶動下，時序才來到3月初，今年來零股累計成交量已破已破86億元相較去年的47億元，大幅成長，其中受到資金青睞為台積電、大立光、鴻海等。

盤點今年台灣投資人最愛交易的零股前十名，分別是台積電、大立光、鴻海、國巨、聯發科、玉晶光、上銀、大毅、奇力新以及中華電。

護國神山台積電今年來零股成交金額破11.83億元，居零股交投最熱絡之冠，除了產業地位不容撼動，半導體前景佳、季季配等也是誘因，且在新冠肺炎疫情影響下，台積電表現可以說是也相當抗震，碰到月線就開始反彈走勢。

而股王大立光也是熱門標的之一，買一張大立光的價格使投資人卻步，但看好其多鏡頭趨勢加上市場領先地位，投資人對買入手大立光股票躍躍欲試；鴻海股價一度跌破年線，也讓逢低買盤進入。

除了蘋概三王之外，權值股中的聯發科、中華電也受惠長線趨勢相當吸金。IC設計龍頭股聯發科股價跌破季線、半年線，由於在長線5G趨勢下，聯發科後市看佳，讓投資人透過零股小額逢低布局；而中華電信積極布局5G，推出「5G Pass體驗」為5G資費先測市場水溫。

另外，產業可望迎來復甦的被動元件也吸引投資人目光，在產業經過一年多的整理後，被動元件廠再度開啟漲勢，加上受到新冠肺炎疫情影響，價格有望迎來漲聲，帶動相關個股表現，而一般投資人怕單張追高風險高，使國巨、大毅以及奇力新在零股成交排行榜上有名。