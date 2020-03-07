快訊

恭喜！相守36年 林志玲恩師洪偉明和男友登記結婚了

世代交替 國民黨主席選舉江啟臣暫時領先郝龍斌

逸達前列腺癌新藥 向歐藥品管理局提送上市許可申請

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

專精於緩釋針劑改良劑型及創新分子新藥開發的逸達生技（6576）今（7）日宣布，前列腺癌新劑型新藥FP-001 LMIS 50 毫克（6個月劑型）三期臨床實驗數據分析，其主要療效指標 (primary efficacy end point) 高達受試者的97%，近期準備向歐洲藥品管理局提送新藥上市許可申請。

由此證明逸達自行開發的 SIF 緩釋針劑平台技術，已成功克服三十年來高活性荷爾蒙柳菩林針劑保存與使用的技術障礙，FP-001新劑型新藥的上市許可申請資料備妥，已於3月6日由行銷夥伴Accord Healthcare向歐洲藥品管理局（EMA）完成遞交。逸達表示，後續將向歐美以505(b)2核准途徑申請新劑型新藥藥證，目前也積極與美、歐、中、韓等地廠商深入探討行銷合作及授權活動，佈局未來產品上市推廣。

該實驗此開放標籤、無對照組（Open label, Single arm）的實驗包含 137 位病人，分佈於美國、歐洲六國及台灣總共30個據點，經過六次期中分析，耗時兩年左右。

FP-001 所治療的前列腺癌隨著人口老化，已是全球最快速成長的疾病之一。目前全球前列腺癌藥物市值有 75 億美元，估計 2025 年將繼續成長至 260 億美元。

其中 FP-001 的治療機制Leuprolide 柳菩林全球銷值在 2014 年度時已衝破 24 億美元，為前列腺癌的主流療法之一。FP-001 獨家領先突破市售兩大品牌無法預先均勻混合並充填的技術瓶頸，其便利使用及安全舒適的特性賦予 FP-001 極高的競爭優勢及市場潛力。

人口老化

延伸閱讀

展旺2月營收 勁揚93％

否認說過「我愛共產黨」 血友病少年母親揭幕後操作黑手

通行證在手…血友病少年返台 夜行千里闖陸禁區

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

相關新聞

小股東大權益／大股東短線交易歸入權 不問是否實際獲利

王先生在A上市公司初次擔任董事，購買A公司股票後於六個月內賣出，並於同年接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（以下簡稱投資人保護中心）來函請求王先生行使歸入權，王先生覺得自己買賣A公司股票並無賺錢，為何還有歸入權利益？為了更加了解相關規範，王先生向投資人保護中心洽詢短線交易規範內容為何？若有歸入權之適用時，差價利益如何計算？接獲投保中心來函時又應該如何處理？

台股一周／PCB、MCU、生技 3族穩軍心

本周因疫情持續在全球各擴散，美國總統川普坦言疫情可能衝擊美國經濟，全球股市聞訊後呈現恐慌性的殺盤，昨（6）日加權指數收盤再度失守5日線，恐有再探前波低點及年線的壓力，櫃買指數表現相對加權指數來的強勢，仍守穩5日線之上，本周收盤加權指數收11,321.81點，周漲幅0.26%， 櫃買指數周漲幅1.62%。

全球降息風 4族銀彈上膛

台股再度面臨假期累積國際股市壓力的考驗，內資逢低買進，守住11,300點，顯示低利環境下高殖利率投資仍是顯學。永豐投顧表示，盤勢震盪居多，關鍵在美國疫情的狀況。群益投顧說，各國央行啟動新一波的降息風潮，受惠短線熱錢加持，可留意記憶體、5G概念、影像感測元件、離岸風電等，短線參考技術面因應。

ETN趨勢導航／三檔中小股ETN 亮眼

受惠於美聯準會（Fed）降息利多激勵，台股本周隨美股展開跌深反彈行情，以追蹤中小型股為主的永昌富櫃200N（020010）等三檔指數投資證券（ETN）累計漲幅均逾1%，表現相對突出。

年報延後申報 須五要件

因應新冠肺炎疫情衝擊，證交所表示，若上市公司因疫情無法如期申報2019年財報，須經董事會通過預計展延時限、洽會計師對具體辦理時程表示合理意見、自結2019年四大財報，3月27日前檢附相關文件向金管會申請獲准並發布重訊等共滿足「五要」，才能延後申報。

和潤、長興 列中型100指數

證交所公告臺灣指數系列成分股調整，臺灣50、臺灣資訊科技指數都無個股異動，臺灣中型100指數納入和潤（6592）、長興，臺灣發達指數新增長興，兩指數都刪除中石化、亞太電；相關調整3月20日盤後生效。

美車市看淡 台系鏈有壓

美國車市在元月季節性銷售淡季過後，由於銷售天數增加、配合天候環境溫和，市場預估2月新車銷售將呈現年增，但由於新冠肺炎疫情可能對需求端造成一定程度影響，對全年車市展望保守，國內相關供應鏈短中期營運成長動能將持續面臨挑戰。

CCL三雄擁利基 外資挺

CCL三雄營收強成長，高盛證券指出，聯茂（6213）、台燿、台光電營運有「抗疫力」，2月營收成長後，1、2季還有動能可期，重申強力買進，加上大型投顧等內資跟「讚」，利多激勵PCB族群昨（6）抗跌翻漲，力退大盤亂流。

16檔營收給力 大戶狂敲

全球股市上沖上洗，上市櫃公司2月營收表現成為市場焦點，台虹、宏捷科等16家不僅2月營收好光彩，3月產業展望佳，法人、實戶逆勢搶卡位，成為台股下周反攻半年線聚焦點。

外資賣台股 今年提款2,274億

美股再遭空方重擊，外資對台股賣超288億元提款閃人，台股昨（6）日拉回193點終結連三紅。法人認為，新冠肺炎疫情發展難料，下周恐在半年線、年線間反覆擴底，宜多看少做，持盈保泰。

資金沒落跑 緊抱高息股

新冠肺炎疫情再加劇，台股昨（6）日大跌百點，外資擴大賣超，累積今年賣超2,274億元。元大投信董事長劉宗聖指出，外資大賣雖重挫台股，但美國降息，更凸顯台股高股息；以外資持有四成台股，價值16兆元，這波賣不到2%，股息資金沒跑，反應效法外資伺機買高息股。

股海指南針／生醫、宅經濟概念 勇健

金融市場近期像雲霄飛車一樣，讓投資人在天堂與地獄之間徘徊，主因還是新冠肺炎疫情變化。從新增確診人數來看，中國大陸已受控制，但是義大利、南韓、伊朗、日本等地仍嚴重，國際上可能還沒到達疫情高峰期，且各區域高峰期不一樣，第二波疫情可能侵襲，可想而知，波動，將是短期間的常態。

熱門新聞

央行准了！元大S&P原油正2溢價20%將收斂

16檔營收給力 大戶狂敲

台股跌存股夯！0050、0056、00850總規模破千億

資金沒落跑 緊抱高息股

同樣高配息 元大龍頭基金比存股更節稅

0050成分股無增刪 和潤、長興納中型100

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。