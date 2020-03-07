高殖利率題材發酵 法人悄悄布局中

台股上市櫃公司陸續公布去年財報及股利，統計截至目前已公布公司中，現金殖利率超過5%者已達62家，其中，現金股利3元以上的有33家；法人指出，台股近期震盪，在選股上首選低基期具成長動能、產業新趨勢與新規格、高殖利率成長股等；統計發現，高殖利率股已有法人進場痕跡，其中聯陽（3014）最獲外資青睞，合計近五個交易日外資買超2,969張。

美股大震盪，牽動台股表現，6日收在11,321.81點，下跌193.01點，周線驚險翻紅，上漲29.64點，漲幅0.26%，三大法人賣超322.65億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超288.23億元，投信買超7.86億元，自營商賣超（合計）42.28億元；統計本周外資賣超548.15億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，從技術面來看，台股在拉回年線後指標背離出現跌深反彈，之後又跌破，年線似乎再度成為重要支撐觀察點。展望後市，未來需觀察，半年線位置是否能有效站上，如能站上或有機會來回補2月24日缺口、往季線看，否則年線則將成為重要支撐觀察點。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，在新冠肺炎疫情干擾下，台股表現回檔，市場預估疫情將影響亞洲經濟約2~3個月的時間，雖然暫緩的新興市場復甦的時間，但反而可望在未來給予其更強勁回溫的可能性，但短期在疫情不確定性之下，盤勢呈區間波動的可能性仍偏高，操作上建議著重選股，低基期有成長動能且評價合理的個股是較好的選擇。

沈萬鈞說，整體來看，台股基本面仍未轉差，也具有高殖利率優勢，加上市場資金充沛，台灣科技產業更在全球科技創新趨勢中扮演重要角色，成長性仍不可小覷，因此待疫情告一段落後，中長期表現仍不看淡。

群益長安基金經理人王耀龍表示，短期在疫情干擾下，大盤仍有震盪風險，針對不同族群，考量股價基期位置，後續展望影響程度，差異化表現可望擴大，在投資布局上，建議以選股為主，可著重產業新趨勢與新規格相關類股、景氣循環股及具備高殖利率的成長股等，產業包括5G相關、iPhone手機新規格題材、伺服器、記憶體、被動元件與矽晶圓等。

台股震盪下，高殖利率題材也隨著去年財報及股利陸續公布而在增溫，法人認為，高殖利率股可望成為資金避風港，不過，在布局高殖利率股的同時，要留心不要賺了股息卻賠價差，因此要挑選近年來穩定配息，且公司穩定成長的公司。

台股平均殖利率超過4%，以目前已公布股利的公司來看，現金殖利率超過5%者達62家，目前以志聖殖利率9.2%領先，上奇、聚殖利率逾8%，另外，聖暉、泰詠、晶達、富旺、惠普、凡甲、漢平、順達、光寶科、文曄、敦陽科、艾訊等殖利率超過7%。

若以現金股利超過3元，殖利率逾5%來看，則有聯陽、敦陽科、德律、達興材料、格威傳媒、聖暉、花仙子、聚碩、世豐、亞泰、上奇、朋億、融程電、美吉吉-KY、惠普、台名、晶達、全國電、杏昌、瑞穎、崇越電、杰力、一零四、森鉅、創見、艾訊、順達、豐興、美律、凡甲、群電、盛群、光寶科等33家。

統計近5個交易日法人買超情況，在殖利率逾5%，股利逾3元的個股中，外資買超的有15家，其中近5日買超逾百張的有聯陽、敦陽科、德律、達興材料、格威傳媒、聖暉、花仙子、聚碩、世豐、亞泰等10家。