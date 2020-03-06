富邦VIX雙周爆量飆漲94% 美債ETF單周勁揚14%
新冠肺炎疫情加劇，全球股市震盪。在台掛牌的ETF中，富邦VIX ETF漲幅所向匹靡，其次是受惠於美國聯準會（Fed）突然降息的債券ETF，主要股市反向及原油反向ETF也占上風。
美股繼前一周狂跌10%之後，本周大起大落，每日漲跌幅超過2%，富邦VIX（00677U）連三周收紅，繼上周狂漲37.8%之後，本周再飆41%，連續兩周成為所有ETF漲幅冠軍，也是連兩周成交王；上周成交逾178萬張創歷史新高，本周再以187萬張的周量改寫新高，6日收在5.19元，為去年10月以來新高，累計兩周來飆漲94%。
在本周漲幅前十大ETF中，高達七檔是美債ETF。避險資金除湧入公債之外，還湧入日圓，日圓匯價創四個月高點，元大S&P日圓正2本周大漲6.3%。日圓漲，日股跌，富邦日本反1全周大漲6.5%，為所有ETF漲幅第六名。
疫情擴大，國際油價持續跌勢，反向ETF表現不錯，正向槓桿ETF跌勢重。相關ETF中，元大S&P原油反1繼上周大漲11%之後，本周再漲4.3%。街口S&P布蘭特油正2跌跌不休，上周狂跌15%，本周再跌16.3%，為本周所有ETF倒數第一名。
就6日的成交量來說，富邦VIX以48.5萬張的成交張數衛冕，元大S&P原油正2以21.2萬張成為亞軍，再來是元大S&P石油及元大滬深300正2的9萬張、元大台灣50反1的8.4萬張。
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