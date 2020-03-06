同樣高配息 元大龍頭基金比存股更節稅

元大投信3月中募集「元大台灣高股息優質龍頭基金」，傳出將高配息引發熱議，元大投信今（6）日表示，不便對外界臆測的配息率做說明，但該基金同樣買台股，有節省稅負好處，除了基金若配股息+配出資本利得，僅配息課稅，另外是提供不配息的級別做選擇。

元大台灣高股息優質龍頭基金是國內首檔「月月配+年終配」的台股基金，裏頭月月配息，預計以投資台股的股息做分配，年終配則看年底淨值是否高於發行價，也就是有資本利得時配出。而基金僅股息部分課稅，若領到高配息，資本利得部分均免稅。

分析師試算，若以100萬元買該基金，碰上台股反彈，台股殖利率約4%，第一年領到的配息率有10%，約10萬元，其中概算配息來源為股息的金額4萬元，剩餘6萬元為資本利得貢獻，那麼扣稅時，僅4萬元為應課。

元大投信今日記者會時說明，該基金雖創新設計可配發資本利得，配息率看增，但課稅時，資本利得依法不課稅，只有台股配息課稅。

法人進一步以相當配息率（10%）的個股做比較，該基金因課稅上僅配息課稅，會有稅負看似較少的情況（僅4%部分應課），關鍵在於基金把資本利得也視為配息來源，而個股不論拿多少股息都要課，前提是將個股的資本利得分開看。

至於與市面上常見的高配息境外基金比，因元大基金僅在賺錢時配利得，不配本金，本金不減損，則是相對境外基金的最大優勢。

此外，針對想積極節稅的投資人，元大該基金還有不配息級別，直接將配息再投資，投資人贖回時，完全視為基金利得，也不課稅。對此，元大投信特別推薦小資族、高資產客戶可關注，前者透過不配息級別能養大資產，後者則累積資產又有明顯的節稅好處。