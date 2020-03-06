快訊

埃及尼羅河遊船12人染新肺 疑遭一台裔美籍遊客感染

新北板橋、中和及土城一帶大規模停跳電 台電搶修中

同樣高配息 元大龍頭基金比存股更節稅

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
元大台灣高股息優質龍頭基金預備3月中募集，除高配息吸金，課稅問題也吸引關注。元大銀行官網
元大台灣高股息優質龍頭基金預備3月中募集，除高配息吸金，課稅問題也吸引關注。元大銀行官網

元大投信3月中募集「元大台灣高股息優質龍頭基金」，傳出將高配息引發熱議，元大投信今（6）日表示，不便對外界臆測的配息率做說明，但該基金同樣買台股，有節省稅負好處，除了基金若配股息+配出資本利得，僅配息課稅，另外是提供不配息的級別做選擇。

元大台灣高股息優質龍頭基金是國內首檔「月月配+年終配」的台股基金，裏頭月月配息，預計以投資台股的股息做分配，年終配則看年底淨值是否高於發行價，也就是有資本利得時配出。而基金僅股息部分課稅，若領到高配息，資本利得部分均免稅。

分析師試算，若以100萬元買該基金，碰上台股反彈，台股殖利率約4%，第一年領到的配息率有10%，約10萬元，其中概算配息來源為股息的金額4萬元，剩餘6萬元為資本利得貢獻，那麼扣稅時，僅4萬元為應課。

元大投信今日記者會時說明，該基金雖創新設計可配發資本利得，配息率看增，但課稅時，資本利得依法不課稅，只有台股配息課稅。

法人進一步以相當配息率（10%）的個股做比較，該基金因課稅上僅配息課稅，會有稅負看似較少的情況（僅4%部分應課），關鍵在於基金把資本利得也視為配息來源，而個股不論拿多少股息都要課，前提是將個股的資本利得分開看。

至於與市面上常見的高配息境外基金比，因元大基金僅在賺錢時配利得，不配本金，本金不減損，則是相對境外基金的最大優勢。

此外，針對想積極節稅的投資人，元大該基金還有不配息級別，直接將配息再投資，投資人贖回時，完全視為基金利得，也不課稅。對此，元大投信特別推薦小資族、高資產客戶可關注，前者透過不配息級別能養大資產，後者則累積資產又有明顯的節稅好處。

配息 元大投信 高股息

延伸閱讀

台股跌存股夯！0050、0056、00850總規模破千億

央行准了！元大S&P原油正2溢價20%將收斂

台股開低走低 收跌193.01點

元大金控 連七年獲保險龍鳳獎肯定

相關新聞

台股跌存股夯！0050、0056、00850總規模破千億

新冠肺炎疫情再加劇，台股今（6）日大跌百點，累積外資今年賣超2,200億元，元大投信董事長劉宗聖指出，外資大賣雖重挫台股...

年報延後申報 證交所提醒「五要」

因應新冠肺炎衝擊， 臺灣證券交易所表示，若上市公司因疫情無法如期申報108年財報，須經董事會通過預計展延時限、洽會計師對...

台股違約交割 3/31起銀行也查得到

配合金管會政策，證交所與聯徵中心、券商公會、銀行公會及櫃買中心共同合作，將於3月31日起開放證券及銀行業的客戶負面信用資...

0050成分股無增刪 和潤、長興納中型100

臺灣證券交易所公告臺灣指數系列成分股調整，臺灣50、臺灣資訊科技指數都無個股異動，臺灣100指數納入和潤（6592）、長...

盤中逐筆交易 3月23日新制上路

台灣證券市場將於今（2020）年3月23日實施盤中全面逐筆交易，盤中委託價格將提供限價及市價、委託有效期別將提供當日有效（ROD）、立即成交否則取消（IOC）及全部成交否則取消（FOK）等種類，供投資人選擇使用，投資人可更靈活操作交易策略。

財富新思維／善用股債ETF 面對投資風險

這波疫情的發生與擴大，都是市場投資人所料未及，從上周美股五天暴跌超過4,000點，到一天大漲1,300點，雲霄飛車式的起落，已經讓人開始懷疑這是以前認識的股市嗎？從而認知，股市的風險在於波動的大小，與波動影響持有資產淨值的變化。

資金避風 生技股一枝獨秀

生技股愈來愈強，成為今（6）日台股資金避風港，不只是防疫概念股走強，包括學名藥、原料藥今天都表現出色，上市生技股漲幅近2%，上櫃生技股也漲幅近1%，其中，永日（4102）、中化生（1762）及神隆（1789）等盤中都攻上漲停板價。

美股重挫千點 台股開低走跌失守11400關

美股近期走勢大幅震盪，昨日再度重挫近千點，幾乎回吐前日漲幅，拖累台股今（6）日開盤隨即失守11,500點關卡，盤中在空方勢力加大、權值股弱勢下，指數跌幅擴大逾百點，進一步跌破11,400點關卡及10日均線，盤中最低至11,310.32點，終場指數以11,321.81點作收，大跌193.01點、跌幅1.68%，5日均線也失守，成交量1,490.55億元，不過周線仍翻紅。

空方勢力大增 台股失守兩均線大跌193點收11,321

美股近期走勢大幅震盪，昨日再度重挫近千點，幾乎回吐前日漲幅，拖累台股今（6）日開盤隨即失守11,500點關卡，盤中在空方...

疫情延燒 耳溫槍晶片廠股價強漲創波段新高

新冠肺炎疫情延燒，耳溫槍與額溫槍需求強勁，相關晶片廠盛群、松翰與紘康成為市場資金追逐焦點，股價同步大漲，創今年新高價。

台股盤中跌勢擴大 失守11400點關卡

新冠肺炎疫情歐美國家快速擴散，美股道瓊工業指數收盤重挫969.58點，台股今天走跌，盤中大跌近180點，跌破11400點整數關卡。

股利行情大方配 50檔殖利率逾5%攻守兼備

時序步入3月，上市櫃公司去年成績單也將於3月底前陸續公告，此時各家宣布之股利政策為何？將是穩健投資人或中長線投資機構考慮之選股模式，值得我們一起關注。

熱門新聞

央行准了！元大S&P原油正2溢價20%將收斂

高股息族群 買盤進駐

樂天化學爆炸 台塑化迎轉單

新缺貨概念股 吸引買盤

近期逆勢買超台股 給你這18檔

花旗喊賣上海商銀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。