台股跌存股夯！0050、0056、00850總規模破千億

新冠肺炎疫情再加劇，台股今（6）日大跌百點，累積外資今年賣超2,200億元，元大投信董事長劉宗聖指出，外資大賣雖重挫台股，但美國降息，更凸顯台股高股息；以外資持有四成台股、價值16兆元，這波賣不到2%，股息資金沒跑，反應效法外資伺機買高息股。

分析過去重大危機對台股影響，也常見重挫後反彈，劉宗聖說，外資主力部位沒跑，外界應留意買股機會。而在台股「存股」風氣興盛下，元大投信旗下元大台灣50、元大高股息、元大臺灣ESG永續三大台股人氣ETF，規模分別突破700億、400億及72億元，合計達1,200億元，也顯示不少人已著眼殖利率低接。

元大投信今天舉行新基金記者會，將募集的「元大台灣高股息優質龍頭基金」傳出有望高配息，知名度大開。劉宗聖表示，最近投資人很關心，外資不斷賣台股，大盤什麼時候落底？絕對金額來看，外資賣超2,000億元，很驚人，但外資持有台股比率四成，持股價值有16兆元，現在才賣1%多，多數「本」沒跑。

劉宗聖說，外資動向更精確講，是因應疫情「再平衡」，股市風險高，應減碼，但剩下99%沒跑，著眼正是台股高股息。試想若外資真看壞，離開台股能去哪？亞洲沒有市場比台股更高股息，疫情更輕，繼續留在台灣才安全。

此外，台股不只高股息，漲到12,000點還有4%殖利率，過去十年，上市櫃公司配息9.5兆元，盈餘配發率翻倍到61%，更是高股息關鍵。代表台灣公司不僅賺錢，還大方配，投資人雨露均霑，這樣的特性全球少見，台積電拉高股息又改成季配息，就是重視股東。

劉宗聖說，台灣樂於配息，可以用「落袋為安率」比喻，一家公司的經營績效能被股東充分享受。

過去國人理財，長期重海外、輕國內，重債券、輕股票，但看看台股配息、配發率、殖利率三面成長，外資已經看重落袋為安率，值得效法；而ETF人氣提高，也反映台股結構在變，未來配息型的台股ETF還有更多發展可能。