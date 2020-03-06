央行准了！元大S&P原油正2溢價20%將收斂

因籌碼告罄而連連溢價的元大S&P原油正2（00672L），繼日前公告獲金管會核准追募，今（6）日再公告央行准予作業，最快下周一、二ETF大幅溢價可望收斂，交易價格也恢復正常。

新冠肺炎重擊國際油價，元大S&P原油正2暴跌催出高人氣，不僅ETF規模大增，繼油價連續跌破50、45美元兩道關口，ETF籌碼更全數告罄，也因此導致市價偏離淨值，強大的買盤一度讓溢價衝20%。

元大投信官網顯示，元大S&P原油正2到今天仍有兩成的溢價，為解決籌碼不足，投信已向主管機關申請追募，日前取得金管會核准，但還要央行同意作業。在今日正式取得央行核准後，可望於下周恢復正常。

元大投信本次追募元大S&P原油正2，將增發10億個單位，未來ETF最高募集金額800億元，單位總數40億個。而目前溢價20%，也代表合理的市價僅為現行交易價格的80%；籌碼釋出提防震盪。

因溢價太大，元大S&P原油正2最近也被外資大賣、融券大增，法人研判外資主要從事套利交易，融券則著眼籌碼釋出，市價靠攏淨值將下跌，總計2月來，元大S&P原油正2融券暴增24萬張，同期融資同增更拉升券資比翻倍到81%。