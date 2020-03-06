年報延後申報 證交所提醒「五要」

因應新冠肺炎衝擊， 臺灣證券交易所表示，若上市公司因疫情無法如期申報108年財報，須經董事會通過預計展延時限、洽會計師對具體辦理時程表示合理意見、自結108年四大財報，3月27日前檢附相關文件向金管會申請獲准、並發布重訊等滿足「五要」，才能延後申報。

證交所表示，為兼顧上市公司股東掌握營運資訊權益，延後公告年報應符合規定流程，並須在以下三個時點優先發布重訊，讓投資人充分知悉延期原因和後續規劃：

一、申請公司應於董事會通過向主管機關申請延期公告年報時發布，同時提供可供投資人查閱自結四大財務報表的網站路徑，如公司網站等。

二、申請公司應於取得主管機關准駁結果時發布重大訊息。

三、申請公司應於嗣後董事會通過108年財報時發布重訊，並說明會計師查核數與先前公告自結數有無差異及差異原因，同步完成iXBRL財務資訊公告。

證交所後也將於公開資訊觀測站設置108年財報延期公告申報專區，內容包括申請公司、董事會通過申請財報延期申報日期、預計展延時限、主關機關准駁情形以及完成財報公告申報期等資訊，讓投資人完整知悉。