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台股違約交割 3/31起銀行也查得到

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台股今天走跌，盤中大跌近180點，跌破11400點整數關卡。聯合報系資料照
台股今天走跌，盤中大跌近180點，跌破11400點整數關卡。聯合報系資料照

配合金管會政策，證交所與聯徵中心、券商公會、銀行公會及櫃買中心共同合作，將於3月31日起開放證券及銀行業的客戶負面信用資料交換查詢，未來投資人若在券商有違約交割，或於銀行留下不良信用紀錄等，可能影響其他金融平台的使用行為。

證交所今（6）日公告「金融機構透過財團法人金融聯合徵信中心及證券商透過臺灣證券交易所介接交換授信業務負面信用資料管理規範」，3月31日起正式實施；將突破過往券商、銀行只能分別從聯徵系統和聯徵中心，查詢客戶單邊信用資訊，避免金融機構授信風險增加。

證交所表示，此次為配合金管會政策，與券商公會、銀行公會等共同研議，經一連串修正及測試電腦系統功能後，未來證交所及聯徵中心電腦系統將進行串接，券商和銀行可分別透過雙方系統查到客戶是否在他業有授信違約。

證交所也提醒，券商或銀行查詢客戶資料時，仍應先取得客戶同意。券商查詢部分，初步開放信用交易業務、證券業務借貸款項、不限用途款項借貸授信相關業務，若為辦理客戶普通交易開戶並不開放。

證交所 金管會 櫃買中心 台股

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