台股收跌193.01點 三大法人賣超322.65億元

新冠肺炎疫情持續擴散，全球經濟、股市受到的影響也開始同步加劇，面對疫情帶來的各種不確定性，投資人對台股的未來走勢也打上了問號，為幫大家釐清前路，我們特別邀請專家，從技術面及另類的玄學角度一探台股未來，並針對搶反彈、波段投資、存股等投資策略擬定對策，以期讓投資人能夠安心布局。

2020-03-06 11:11