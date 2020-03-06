台股收跌193.01點 三大法人賣超322.65億元
美股本周震盪加劇，周四重挫近千點，台股今（6）日開低，權王台積電（2330）跌勢加重，鴻海收低、大立光也走跌，盤中一度大跌逾200點，終場以11,321.81點作收，下跌193.01點，成交量1,490.55億元；三大法人賣超322.65億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超288.23億元，投信買超7.86億元，自營商賣超（合計）42.28億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.36億元，自營商（避險）賣超30.92億元。
台股今日以11,471.36點開低，在權值股、金融股走弱下，一度下滑至11,310.32點，台積電收315元，跌幅2.47%，鴻海收80.8元，跌幅2.29%，大立光收4,565元，跌幅0.76%，終場指數收11,321.81點，跌幅1.68%，5日線再度失守，但周線翻紅上漲0.26%，本周指數上漲29.64點。
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