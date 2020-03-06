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空方勢力大增 台股失守兩均線大跌193點收11,321

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導

美股近期走勢大幅震盪，昨日再度重挫近千點，幾乎回吐前日漲幅，拖累台股今（6）日開盤隨即失守11,500點關卡，盤中在空方勢力加大、權值股弱勢下，指數跌幅擴大逾百點，進一步跌破11,400點關卡及10日均線，盤中最低至11,310.32點，終場指數以11,321.81點作收，大跌193.01點、跌幅1.68%，5日均線也失守，成交量1,490.55億元，不過周線仍翻紅。

由於新冠肺炎疫情於美國持續擴大，新增確診及死亡呈上升趨勢，加州、佛州及華盛頓州均宣布進入緊急狀態，使市場不安情緒再次升溫，美股四大指數昨日收盤均下挫達 3%，回吐前一日超級星期二的多數漲幅。

美股重挫，也拖累今日亞洲主要股市表現，包括日股盤中大跌逾3%，韓、港股盤中走跌逾2%，台、陸股則有逾1%的跌勢。

觀察今日盤中表現，權值股全軍覆沒，重量級指標鴻海走跌逾2%，台積電、聯發科走跌逾1％，大立光表現相對強勢僅小跌0.1%，其餘如和泰車走跌逾4%，豐泰與日月光投控等走跌逾3%，其餘也多有1~2%不等間的跌勢。

兆豐投顧董事長李秀利指出，美股並未因降息激勵而有延續性效果，主要是因為新冠肺炎疫情的不確定性持續影響股市情緒，後續股市動向先觀察3月18日聯準會的利率會議，華爾街期盼不只是兩碼，若還有再降息的空間，近一步寬鬆有利股市動向。

在台股技術面部分，儘管這波跌勢沒有跌破年線，可視為11,138點的右肩，形成頭肩底型態，若跌破年線也可能轉為反覆測試，若底部能夠墊高，指數都還有在揚升的機會。

美股 台股

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