生技股一支獨秀 永日、中化生及神隆攻漲停
生技股愈來愈強，成為今（6）日台股資金避風港，不只是防疫概念股走強，包括學名藥、原料藥都表現出色，上市生技股漲幅近2%，上櫃生技股也漲幅近1%，其中，永日（4102）、中化生及神隆等全部攻上漲停。
法人指出，由於中國疫情導致生技產業的復工率也偏低，而中國不只是世界工廠，更是世界藥廠，學名藥關鍵的原料藥更是世界第一出口國，使得市場憂心斷鏈危機，同時也聯想台灣原料藥廠是否有轉單效應，使得國內原料藥大廠包括永日、中化生、神隆與生泰等全部攻上漲停。
原於市場擔心斷鏈危機，所以今天生技股的原料藥個股開始受到市場資金青睞，中國為抗生素、止痛劑及抗-HIV藥物的原料藥供應地區。
市場也認為，在中國供應來源不穩定的情況下，市場會開始找尋第二方案，由於永日、中化生都是止痛原料藥為主大廠，今天也吸引市場資金布局。
法人報告也指出，高價股的葡萄王，主要生產益生菌大廠，隨著益生菌產品被納入「新冠肺炎診療方案指引」，傳出上海葡萄王益生菌訂單已經滿載，將推出3-5項具專利特殊功能性益生菌新品，今年第3季開始出貨，近期股價也跟著走強。
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