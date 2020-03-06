快訊

劉真與死神搶命30天了！她驚曝「黃金時間錯過了」

廣告人范可欽涉背信遭通緝 台中警漏夜移送北檢

立凱電前二個月營收 年減5.6％

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）公告2月營收為573萬元，較去年同期減少11.45%，累計1~2月營收2,428萬元，相較去年同期下滑5.6%。

立凱電表示，公司主要接日韓客戶訂單，鎖定汽車啟停電池與儲能電池，期以磷酸鐵鋰取代鉛酸電池市場，市場遍及全球，年初新冠肺炎疫情尚未擴散，公司出貨影響不大，1~2月營收表現與去年同期略為下滑。

惟自2月下旬以來，疫情於全球擴散，已衝擊汽車產業鏈，汽車製造商因缺乏零件而延後交車，公司也接獲客戶通知遞延交貨，待客戶通知出貨時程，營收貢獻也將遞延至往後月份。

短期衝擊受疫情發展影響汽車消費市場漸大，但汽車啟停電池以磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的中長期趨勢不變外，觀察受惠於客戶積極分散供應鏈風險，公司展望仍然正向。

該公司表示，新冠肺炎疫情衝擊汽車產業鏈，由於武漢為全球汽車與汽車零件主要生產基地之一，許多車廠面臨零件斷鏈而延誤交期，立凱電也因此受到波及，接獲客戶通知遞延交貨。

立凱電表示，公司訂單並未減少，只是會遞延出貨，營收貢獻也將遞延至往後月份。

汽車產業短線受到疫情的衝擊，除車廠交車延誤外，也需要觀察消費市場的影響程度與復甦力道；長線來看，磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的趨勢已顯現在汽車啟停電池與大型儲能電池，立凱電領先於國際市場布局，取得正極材料供應商領導地位，產業前景趨勢向上，公司展望仍然正向。

日前董事會決議辦理減資以改善財務結構並彌補虧損，減資後財務結構更為健全，有助未來營運發展。以2019年第4季財務報表計算，減資前每股淨值為5.70元，減資後每股淨值可望回升至10.59元，辦理減資換發新股上櫃交易日之開盤參考價將依換股比例調整，股數調減，則股價調增，原股東權益不變，且每位股東持股比例未被稀釋，後續股價將隨股票市場交易波動起伏。

公司表示，產業前景展望正向，今年如因應未來業務發展而有募資需求，仍考慮向市場公開募集資金為優先選項。

電池 疫情 減資

延伸閱讀

大陸新冠肺炎確診8萬552例 新增死亡30例

英國武漢肺炎病例破百 醫護認為NHS沒準備好

南韓新冠肺炎再增518例！累計6284例

續航里程超越特斯拉！通用汽車發表新電動車電池

相關新聞

美系外資認為股價、本益比已高 調降聯亞評等及目標價

聯亞（3081）2月營收雙增，為近二個月以來高點，美系外資最新報告表示，聯亞在農曆年後股價由低點反彈28%，目前股價已高...

聯亞2月營收增七成

光通訊股王聯亞（3081）2月業績發威，昨（5）日公告單月營收衝上1.8億元，月增69.5%，不受肺炎疫情與工作天數減少影響，優於市場預期，並較去年同期成長35.2%。公司看好，本季營運仍可維持上季水準。

瑞耘前二月營收 年增22%

瑞耘（6532）昨（5）日公告2月合併營收4,081萬元，月減18.3%，但較去年同期增65.1%。

2月營收／華研年減2.8％ 經紀收入減

華研（8446）昨（5）日公告2月營收達9,382.1萬元，年減2.8％，華研表示，第1季為傳統淡季，藝人公開活動較少，部分活動因新冠肺炎疫情影響而延期，但藝人代言與版權收入穩定。由於疫情未獲得控制，將造成公開演出收入方面的不確定性。

威剛上月營收飆增30%

記憶體模組和品牌大廠威剛（3260）2月營運不受新冠肺炎疫情衝擊，在下游客戶備貨需求強勁下，單月合併營收達24.46億元，月增30.07%，年增19.64%。威剛表示，上半年DRAM及NAND Flash供給不足態勢確立，春節後客戶拉貨力道未減，3月接單持續增溫，首季營運逐月成長。

創業家 2月營收增8%

創業家兄弟（8477）昨(5)日公告2月合併營收達4.16億元，月增8%，創單月新高，年增55.2%。

配息10元 不敵疫情／除息首日 達爾膚貼息

達爾膚（6523）以資本公積配發現金股利每股10元，今（5）日進行除息交易，除息參考價為81元，不過，開盤股價即直直落，股價一度來到78.1元，跌幅逾3%，呈貼息窘境。

信驊 Q2拚兩位數成長

伺服器管理晶片廠信驊（5274）昨（4）日舉行法說會，董事長林鴻明表示，首季營運表現和去年第4季持平，不過在資料中心市場升溫下，預期第2季營收季增上看兩位數，展望全年，營收有機會成長15%。

元太新技術 攻兩大市場

元太（8069）積極搶攻彩色電子紙市場，透過全彩電子紙（ACeP）、和印刷式彩色電子紙（CFA）兩種技術，分別進軍智慧教育和新零售兩大應用。法人表示，元太去年前三季毛利率已站上43.2％，2020年起擴大彩色電子紙市場後，可望成為挹注獲利成長新動能。

金科電子 將登創櫃板

櫃買中心創櫃板再添生力軍，金科電子（7586）為電子科技產業，將於11日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

櫃買兩新兵 9日掛牌

不畏新冠肺炎疫情來亂，山富國際旅行社（2743）與映興電子有兩檔上櫃生力軍仍將在9日掛牌，由於旅遊業深受新冠肺炎疫情影響，山富的掛牌上櫃備受市場矚目，而這兩檔也是今年來第二、三檔上櫃掛牌公司。

世鎧 上月營收飆增71％

複合螺絲廠世鎧(2063)自結2月營收0.95億元，月增25.36%、年增71.66%，營運出現跳躍式成長，隨著大陸市場擴大以及新產品問世，中長期展望看俏，但目前多家螺絲大廠積極涉入複合螺絲領域，競爭張力緊繃，成為重要變數。

熱門新聞

比雪崩更慘！陸客不來 寶得利2月營收暴減98%

老牌飯店亞都6日停牌 傳事業體將大調整

2月營收逆勢雙增 14檔出列

財經皓角／退休族ETF存股 怎麼選有理?

高股息族群 買盤進駐

新缺貨概念股 吸引買盤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。