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美股重挫近千點 台股早盤大跌逾百點

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股今日開盤以11,471.36下跌43.46點開出。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台股今日開盤以11,471.36下跌43.46點開出。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

美國三州進入緊急狀態，市場恐慌升溫，美股再度重挫969點，幾乎回吐前日漲幅，拖累台股今（6）日開盤隨即失守11,500點關卡，以11,471.36下跌43.46點開出，盤中在權值股弱勢下，使得指數跌幅擴大逾百點，進一步跌破11,400點關卡及十日均線，等於也幾乎將昨日漲幅回吐。

美股開低走低，由於新冠肺炎疫情於美國持續擴大，新增確診及死亡呈上升趨勢，加州、佛州及華盛頓州均宣布進入緊急狀態，使市場不安情緒再次升溫。10年期美債殖利率續創新低，拖累金融股表現疲弱，四大指數收盤均下挫達 3%，回吐前一日超級星期二的多數漲幅。

終場道瓊工業指數下跌969.5點，或3.57%，收在26,121點；標普500指數下跌106點，或3.39%，收在3,023.94點；那斯達克指數下跌279.4點，或3.09%，收在8,738.59點；費半指數下跌55.5點，或3.10%，收在1,734.02點。

觀察台股昨日籌碼面，三大法人合計買超31.33億元。其中外資買超9.66億元，投信買超13.95億元，自營商買超7.72億元。

資券變化方面，融資減9.37億元，融資餘額為1,351.99億元，融劵增2.2萬張，融券餘額為90.25萬張。外資台指期部位，多單加碼2,762口，淨多單部位29,764口。

投顧法人指出，昨日台股雖然在美股急漲帶動下出現反彈，站回半年線及11,500點關卡，今晨美股再度暴跌近千點，歐美國家疫情擴散越發嚴重，行情震盪劇烈，且多家科技大廠紛紛調降財測以及釋出悲觀。

展望後市，市場不確定性風險將使台股上檔壓力難以迅速化解，弱勢震盪格局難免，建議保守操作。

台股 美股

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