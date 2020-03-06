信驊創天價 台股再現三千金

台股昨（5）日連三紅，高價股普遍收紅激勵多方士氣，排名前100檔個股僅七檔下跌、五檔收平盤，調高全年展望的信驊更是強勢漲停、創1,095元天價，擠下矽力-KY成為股后，這也是3月第二度出現收盤「三千金」榮景。

雖然新冠肺炎疫情持續延燒，但拜美聯準會（Fed）降息、美國前副總統拜登在「超級星期二」初選勝出等利多，激勵美股多頭大反攻，道瓊指數再度強漲逾千點，台股昨日連三日收高，衝破10日線11,461點、半年線11,483點壓力。

由於避險情緒降溫，法人、大戶積極回補績優高價股，信驊法說大釋利多，拜伺服器及資料中心需求強勁，上修全年展望，獲亞系外資調升目標價到1,150元，推升股價早盤強鎖漲停，攻上1,095元歷史新高，並躋身股后寶座。

大立光、信驊、矽力-KY等三檔高價股昨日同步收1,000元以上，是3月2日後再度見到收盤「三千金」，也是繼元月2日、14日、15日、16日，以及2月13日，與3月2日後，今年第七次出現此榮景；同時也帶動高價股普遍上揚，前100名高價股收跌計有七檔，分別為富邦媒、研華、世芯、大江、華碩、金可、南六，以漲多的防疫概念股為主，漲停的除了矽力，還有祥碩。

法人認為，昨日前十大高價股，不但信驊、祥碩雙雙攻頂，緯穎、譜瑞-KY、鈊象等三檔漲幅也都超過5.9%，多方攻擊氣勢相當強勁，顯示這波行情回檔修正，籌碼重新獲得換手後，營運前景樂觀的個股將走自己的路，並展現軋空力道。